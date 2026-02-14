Łodzianie zajmują dopiero 11. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi, jednak do swoich sobotnich rywali z Głogowa, plasujących się na szóstej pozycji, tracą zaledwie trzy punkty.

ŁKS nie przegrał w ostatnich czterech spotkaniach, co znacznie poprawiło jego sytuację w ligowej stawce.

Chrobry natomiast w pięciu ostatnich meczach wygrał tylko dwa razy. Obecnie ma tyle samo punktów co siódma Stal Rzeszów, którą wyprzedza jedynie dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu.

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Łódź - Chrobry Głogów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

ŁO, Polsat Sport