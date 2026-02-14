Betclic 1. Liga: ŁKS Łódź - Chrobry Głogów. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

ŁKS Łódź - Chrobry Głogów to spotkanie 21. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Łódź - Chrobry Głogów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.

Łodzianie zajmują dopiero 11. miejsce w tabeli Betclic 1. Ligi, jednak do swoich sobotnich rywali z Głogowa, plasujących się na szóstej pozycji, tracą zaledwie trzy punkty.

 

ZOBACZ TAKŻE: Szczęśliwe losowanie! Z tą reprezentacją jeszcze nigdy nie przegraliśmy

 

ŁKS nie przegrał w ostatnich czterech spotkaniach, co znacznie poprawiło jego sytuację w ligowej stawce.

 

Chrobry natomiast w pięciu ostatnich meczach wygrał tylko dwa razy. Obecnie ma tyle samo punktów co siódma Stal Rzeszów, którą wyprzedza jedynie dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu.

 

ŁO, Polsat Sport
1 LIGABETCLIC 1 LIGACHROBRY GŁOGÓWŁKS ŁÓDŹPIŁKA NOŻNA

