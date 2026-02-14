PlusLiga: Barkom Każany Lwów - Aluron CMC Warta Zawiercie. Relacja live i wynik na żywo

Gospodarze wyrastają powoli na pogromców faworytów. W rundzie rewanżowej "na rozkładzie" mają już brązowych medalistów PlusLigi, PGE Projekt Warszawa, ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle i - ostatnio - mistrzów kraju, Bogdankę LUK Lublin.



ZOBACZ TAKŻE: Ten siatkarz zagra w Treflu Gdańsk w przyszłym sezonie. "Daje zespołowi ogromną jakość"

Wicemistrzowie Polski tanio skóry nie sprzedadzą. Mają jednak za sobą bardzo intensywny początek lutego, w którym rozegrali aż trzy mecze - jeden z Norwidem Częstochowa (wygrany 3:0) i dwa z Asseco Resovią Rzeszów (3:1, 0:3).

Relacja live i wynik na żywo meczu Barkom Każany Lwów - Aluron CMC Warta Zawiercie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

KP, Polsat Sport