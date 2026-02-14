Rekord świata pobity! Przetrwał 21 lat

McRae jest wicemistrzem świata z Tokio w biegu sztafetowym w 4x400 m. 25-latek poprawił halowy rekord świata w biegu na 400 m o 0,05 sekundy, bo wynik Clementa to 44,57. W 2024 roku Kanadyjczyk Christopher Morales Williams uzyskał 44,49. Wynik ten nie został jednak ratyfikowany z przyczyn regulaminowych.

Halowy rekord Polski w biegu na 400 m wynosi od ubiegłego roku 45,31. Został ustanowiony podczas halowych mistrzostw Europy przez Maksymiliana Szweda, który zdobył wówczas srebrny medal.