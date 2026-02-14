Dała radę mimo upadku! Jest awans Polki na igrzyskach

Gabriela Topolska awansowała do ćwierćfinałów olimpijskiej rywalizacji na 1000 m w short tracku. W Mediolanie w kwalifikacjach odpadły Natalia Maliszewska i Kamila Sellier.

Dwie łyżwiarki szybkie na lodowisku, jedna w pozycji startowej, druga wyprzedza ją. W tle widoczne logo Igrzysk Olimpijskich.
fot. AFP
Gabriela Topolska (z tyłu)

W eliminacjach wystąpiły w sumie 32 zawodniczki, które startowały w ośmiu wyścigach po cztery. Z każdego do kolejnej rundy kwalifikowały się po dwie najlepsze łyżwiarki.

 

W wyścigu nr 3 wystąpiła Topolska, która awansowała z drugiej pozycji, przegrywając jedynie z Chinką Gong Li.

 

W eliminacyjnym biegu z udziałem Topolskiej działo się dużo. Najpierw przewróciła się Holenderka Selma Poutsma, a na ostatnich metrach to samo spotkało Amerykankę Corinne Stoddard, która, upadając, wytrąciła też z równowagi Polkę. Obie zawodniczki uderzyły w bandę i rzuciły się w stronę linii mety, którą już wcześniej minęła Gong Li.

 

Pozostałe Polki, Maliszewska i Sellier, w swoich wyścigach zajęły trzecie miejsca i odpadły z dalszej rywalizacji.

KP, PAP
