Dała radę mimo upadku! Jest awans Polki na igrzyskach

W eliminacjach wystąpiły w sumie 32 zawodniczki, które startowały w ośmiu wyścigach po cztery. Z każdego do kolejnej rundy kwalifikowały się po dwie najlepsze łyżwiarki.

ZOBACZ TAKŻE: Podwójny medalista olimpijski! Kacper Tomasiak odebrał brąz (ZDJĘCIA)

W wyścigu nr 3 wystąpiła Topolska, która awansowała z drugiej pozycji, przegrywając jedynie z Chinką Gong Li.

W eliminacyjnym biegu z udziałem Topolskiej działo się dużo. Najpierw przewróciła się Holenderka Selma Poutsma, a na ostatnich metrach to samo spotkało Amerykankę Corinne Stoddard, która, upadając, wytrąciła też z równowagi Polkę. Obie zawodniczki uderzyły w bandę i rzuciły się w stronę linii mety, którą już wcześniej minęła Gong Li.

Pozostałe Polki, Maliszewska i Sellier, w swoich wyścigach zajęły trzecie miejsca i odpadły z dalszej rywalizacji.

KP, PAP