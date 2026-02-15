Awans Polki po drugim ślizgu na igrzyskach

Najszybsza w drugim ślizgu była złota medalistka olimpijska z Pekinu Amerykanka Kaillie Armbruster-Humphries, zmniejszając stratę do Nolte z 0,34 do 0,31 s. Na półmetku rywalizacji zajmuje trzecie miejsce.

ZOBACZ TAKŻE: Przełom ws. Lindsey Vonn! Za nią czwarta operacja

Weiszewski w drugim ślizgu miała 17. czas i traci do liderki 2,31 s. Startuje 25 zawodniczek.

Monoboby zostały włączone do programu olimpijskiego na igrzyskach w Pekinie w 2022 roku. To pierwsza konkurencja zawodów olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo. Składa się z czterech ślizgów, dwa ostatnie zaplanowano na poniedziałek.

JC, PAP