Awans Polki po drugim ślizgu na igrzyskach
Linda Weiszewski zajmuje 19. miejsce po dwóch ślizgach olimpijskiej rywalizacji w monobobach w Cortinie d'Ampezzo. Prowadzi Niemka Laura Nolte, która po drugiej próbie powiększyła przewagę nad Amerykanką Elaną Meyers-Taylor do 0,22 s.
Najszybsza w drugim ślizgu była złota medalistka olimpijska z Pekinu Amerykanka Kaillie Armbruster-Humphries, zmniejszając stratę do Nolte z 0,34 do 0,31 s. Na półmetku rywalizacji zajmuje trzecie miejsce.
Weiszewski w drugim ślizgu miała 17. czas i traci do liderki 2,31 s. Startuje 25 zawodniczek.
Monoboby zostały włączone do programu olimpijskiego na igrzyskach w Pekinie w 2022 roku. To pierwsza konkurencja zawodów olimpijskich w Cortinie d'Ampezzo. Składa się z czterech ślizgów, dwa ostatnie zaplanowano na poniedziałek.