Betclic 1. Liga: Stal Rzeszów - Polonia Bytom. Relacja live i wynik na żywo

Stal w obecnym sezonie dobrze radzi sobie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Ekipa z Rzeszowa po 20 kolejkach ma na swoim koncie dziewięć zwycięstw, pięć remisów i sześć porażek, co daje 32 punkty. Dzięki temu Stal nadal pozostaje w rywalizacji o miejsca dające udział w barażach.

Polonia również może pochwalić się dobrymi wynikami. Piłkarze klubu z Bytomia mają o jedno zwycięstwo więcej i o jeden remis mniej od niedzielnych przeciwników. Polonia znajduje się ścisłej czołówce tabeli.

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - Polonia Bytom na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.

AA, Polsat Sport