PKO BP Ekstraklasa: Motor Lublin - Lechia Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo

Motor w tym sezonie nie jest w stanie złapać stabilnej formy. Klub z Lublina po 20 spotkaniach na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce ma na swoim koncie pięć zwycięstw, dziewięć remisów i sześć porażek. Taki bilans daje w sumie 24 punkty.

W bardzo podobnej sytuacji znajduje się obecnie niedzielny rywal ekipy z Lublina - Lechia Gdańsk. Na koncie piłkarzy Lechii także znajdują się 24 "oczka". Należy jednak przypomnieć, że drużynie z Gdańska zostało odebrane pięć punktów za zaległości finansowe.

Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Lechia Gdańsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:15.

