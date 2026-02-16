Koszmar gwiazdora przed barażami MŚ. Na pewno nie zagra z Polską!

Hubert PawlikPiłka nożna

Ołeksandr Zinchenko doznał kontuzji w sobotnim meczu ligowym z Fortuną Sittard. Ajax potwierdził, że zawodnik przeszedł już badania w szpitalu i konieczna będzie operacja. Wiemy, kiedy może powrócić na boisko.

Piłkarz leżący na boisku z bólem kolana, otoczony przez innych piłkarzy i personel medyczny.
fot. PAP
Ołeksandr Zinchenko nie zagra z Polską

Ukrainiec opuścił murawę już w 6. minucie sobotniego spotkania, kiedy został zmieniony przez Owena Wijndala. Jak się okazało, doznał urazu kolana. 

 

Ajax poinformował w poniedziałek, że badania w szpitalu wykazały, że konieczna będzie operacja. 29-latka czekać będzie długa rehabilitacja, co oznacza, że nie zagra już w tym sezonie. Jego przerwa w grze może wynieść nawet 6-7 miesięcy.

 

Tym samym piłkarz nie zagra w zbliżających się barażach tegorocznych mistrzostw świata. Już 26 marca reprezentacja Ukrainy zmierzy się ze Szwecją. Jeśli uda jej się pokonać rywala, w finałowym starciu zagra ze zwycięzcą spotkania Polska - Albania.

 

Mecz Polska - Albania również odbędzie się 26 marca. Wielki finał baraży zaplanowano na wtorek 31 marca. 

