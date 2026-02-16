Koszmar gwiazdora przed barażami MŚ. Na pewno nie zagra z Polską!

Ukrainiec opuścił murawę już w 6. minucie sobotniego spotkania, kiedy został zmieniony przez Owena Wijndala. Jak się okazało, doznał urazu kolana.

ZOBACZ TAKŻE: Tak pracuje się z Szymonem Marciniakiem. Przełożony zabrał głos

Ajax poinformował w poniedziałek, że badania w szpitalu wykazały, że konieczna będzie operacja. 29-latka czekać będzie długa rehabilitacja, co oznacza, że nie zagra już w tym sezonie. Jego przerwa w grze może wynieść nawet 6-7 miesięcy.

Tym samym piłkarz nie zagra w zbliżających się barażach tegorocznych mistrzostw świata. Już 26 marca reprezentacja Ukrainy zmierzy się ze Szwecją. Jeśli uda jej się pokonać rywala, w finałowym starciu zagra ze zwycięzcą spotkania Polska - Albania.

Mecz Polska - Albania również odbędzie się 26 marca. Wielki finał baraży zaplanowano na wtorek 31 marca.