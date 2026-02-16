Jagiellonia uplasowała się na 17. lokacie w tabeli fazy ligowej. Przed piłkarzami Adriana Siemieńca dużo bardziej wymagające wyzwanie, gdyż zmierzą się oni z włoską Fiorentiną.

Zespół z Florencji to m.in. dwukrotny finalista Ligi Konferencji, choć oba mecze o trofeum przegrał: w 2023 roku z West Ham United, a rok później z Olympiakosem Pireus. W ubiegłym roku dotarł do półfinału.



Fazę ligową Ligi Konferencji Fiorentina zakończyła na 15. pozycji.



Z drużyną z Białegostoku "Viola" nie miała jeszcze okazji grać, za to mecze z polskim rywalem nie są dla niej nowością. W ostatnich latach rozegrała cztery spotkania z Lechem: w sezonie 2015/16 w fazie grupowej Ligi Europy (Lech przegrał u siebie 0:2, ale wygrał na wyjeździe 2:1) oraz w ćwierćfinale Ligi Konferencji w rozgrywkach 2022/23 (wygrana gości w Poznaniu 4:1, zwycięstwo "Kolejorza" we Włoszech 3:2).

Jagiellonia Białystok - Fiorentina. Transmisja TV i stream online

Transmisję meczu Jagiellonia Białystok - Fiorentina będzie można obejrzeć w czwartek 19 lutego w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1, a także online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:50. Przedmeczowe studio ruszy natomiast już o 17:00.