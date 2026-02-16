Polsat SiatCast - 17.02. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Przed nami kolejny odcinek programu Polsat SiatCast. Tym razem gościem będzie Bartosz Filipiak, atakujący Ślepska Malow Suwałki. Gdzie oglądać Polsat SiatCast? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo programu Polsat SiatCast na tle fragmentu boiska siatkarskiego z widocznym siatkarzem.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla siatkarskich kibiców. W każdy wtorek spotykamy się rano i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Śliwka zagrał świetny mecz, a kibicował mu... synek! Urocze zdjęcie obiegło media

 

Tym razem gościem Jakuba Bednaruka i Marka Magiery będzie Bartosz Filipiak, atakujący Ślepska Malow Suwałki. 31-latek opowie o najbliższych celach swojego zespołu i podsumuje dotychczasowe występy. 

 

To jednak nie wszystko. Prowadzący wezmą pod lupę także inne ligowe parkiety - podsumują minione kolejki PlusLigi oraz Tauron Ligi i zapowiedzą następną serię gier.

 

Transmisja programu Polsat SiatCast we wtorek 17 lutego w Polsacie Sport 1, a także online w Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNESIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Paulina Damaske - najlepsze akcje MVP meczu Metalkas Pałac Bydgoszcz - PGE Budowlani Łódź

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 