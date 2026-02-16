Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla siatkarskich kibiców. W każdy wtorek spotykamy się rano i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie.

Tym razem gościem Jakuba Bednaruka i Marka Magiery będzie Bartosz Filipiak, atakujący Ślepska Malow Suwałki. 31-latek opowie o najbliższych celach swojego zespołu i podsumuje dotychczasowe występy.

To jednak nie wszystko. Prowadzący wezmą pod lupę także inne ligowe parkiety - podsumują minione kolejki PlusLigi oraz Tauron Ligi i zapowiedzą następną serię gier.

Transmisja programu Polsat SiatCast we wtorek 17 lutego w Polsacie Sport 1, a także online w Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.

Polsat Sport