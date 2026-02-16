Sąd zdecydował ws. kibica Radomiaka. Ten wyrok go zaboli

W niedzielę policjanci zatrzymali także drugą osobę – 48 latka z powiatu radomskiego. Może on mieć związek z rzuceniem z trybun butelki, która trafiła w głowę pracownika Korony – poinformowała PAP rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu Justyna Jaśkiewicz.

– Mężczyzna ma być w poniedziałek doprowadzony do prokuratury – powiedziała rzeczniczka.

W piątek tuż po zakończeniu meczu Radomiaka Radom z Koroną Kielce pracownicy ochrony ujęli 56 letniego mężczyznę, który wtargnął na murawę stadionu.

Agresywny kibic Radomiaka został wyprowadzony poza boisko i przekazany policjantom. Mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie i trafił do policyjnej izby zatrzymań. W niedzielę został ukarany za wtargnięcie na boisko.

Policjanci zatrzymali także kolejnego mężczyznę, 48-latka z powiatu radomskiego. Może on mieć związek z rzuceniem butelki na murawę. Mężczyzna został osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Portal Radom24.pl informował, że 56-latek zaatakował na murawie piłkarza kieleckiego klubu Tamara Swetlina. Incydent, który wywołał ten mężczyzna, przerodził się w awanturę. W odwecie za kolegę z drużyny Marcin Cebula zaatakował kibica Radomiaka. Doszło do szarpaniny między dwoma drużynami. Ponadto podczas wydarzeń na boisku butelką rzuconą z trybun został trafiony w głowę pracownik Korony Kielce.

PAP