Włosi już pobili swój rekord. A do końca igrzysk jeszcze daleko

Tak imponujący dorobek jest możliwy m.in. dzięki świetnym startom gospodarzy w niedzielę.

Najlepsza w alpejskim gigancie kobiet okazała się tego dnia Federica Brignone (triumfowała wcześniej również w supergigancie), a w biathlonowym biegu na dochodzenie na 10 km - Lisa Vittozzi. Ponadto reprezentanci Italii zajęli drugie miejsce w snowboardowej konkurencji cross drużyn mieszanych, a po brąz sięgnęli biegacze narciarscy w sztafecie 4x7,5 km.

Łączna liczba 22 medali zdobytych przez Włochy – w tym osiem złotych, cztery srebrne i 10 brązowych – to najlepszy dorobek tego kraju w zimowych igrzyskach olimpijskich, przewyższający poprzedni rekord 20 krążków, ustanowiony w 1994 roku (wówczas siedem złotych).

W tabeli medalowej tegorocznych igrzysk Włosi plasują się obecnie na drugiej pozycji, ustępując tylko potędze w sportach zimowych - Norwegii, która ma 26 krążków, w tym 12 złotych.