Horngacher rozżalony po konkursie duetów. Były trener polskich skoczków tak skomentował brak medalu
Ogromną kontrowersją zakończył się konkurs duetów na olimpijskiej skoczni w Predazzo. Przed skokami trzech ostatnich zawodników finałowej serii zdecydowano o jej odwołaniu. Wobec tego 0.3 pkt do medalu zabrakło Niemcom, których trener, Stefan Horngacher, przyznał, że czuje się bardzo rozgoryczony.
Poniedziałkowy konkurs od samego początku układał się dobrze dla naszego zespołu. Solidnie skakał Wąsek, a Tomasiak potwierdzał tylko formę z ostatnich dni. Tuż przed ostatnim skokiem młodszego z zawodników warunki na skoczni znacząco się popsuły.
ZOBACZ TAKŻE: Niezwykły wywiad z Adamem Małyszem. Wielki mistrz opowiedział o Tomasiaku, co za słowa!
Mimo to Tomasiak oddał skok, który (wskutek warunków) był słaby i wydawało się, że możemy zapomnieć o medalu. Nagle organizatorzy konkursu podjęli jednak decyzję o odwołaniu trzeciej serii, dzięki czemu mogliśmy świętować srebro. Złoty medal zdobyli Austriacy (Jan Hoerl, Stephan Embacher), a na trzeciej pozycji uplasowali się Norwegowie (Johann Andre Forfang, Kristoffer Eriksen Sundal).
Po decyzji Sandro Pertillego najbardziej pokrzywdzeni mogli poczuć się Niemcy. Po cofnięciu rezultatów z finałowej serii okazało się, że do medalu zabrakło im... 0.3 pkt. Dodajmy, że gdyby konkurs kontynuowano, nasi zachodni sąsiedzi zdobyliby medal.
Całą sytuację bardzo przeżył odchodzący z reprezentacji Niemiec po ZIO Stefan Horngacher. Według relacji dziennikarza portalu sport.pl, Jakuba Balcerskiego, Austriak miał powiedzieć niemieckim dziennikarzom, że "potrzebuje teraz piwa, żeby utopić w nim swoje smutki".
- Myślę, że można było nieco przyspieszyć przebieg zawodów albo zrobić sobie krótką przerwę, aż śnieg przestanie padać – powiedział 56-letni Austriak.
Horngacher w latach 2016-2019 prowadził reprezentację Polski w jej złotych latach. 56-latek doprowadził Biało-Czerwonych m.in. do: mistrzostwa świata w Lahti (2017), brązowego medalu olimpijskiego w Pjongczang (2018) oraz historycznego medalu mistrzostw świata w lotach (2018). Austriak był także autorem sukcesów Kamila Stocha - zwycięstwa w Turnieju Czterech Skoczni (2018) czy brązowego medalu mistrzostw świata (2019).Przejdź na Polsatsport.pl