Horngacher rozżalony po konkursie duetów. Były trener polskich skoczków tak skomentował brak medalu

Poniedziałkowy konkurs od samego początku układał się dobrze dla naszego zespołu. Solidnie skakał Wąsek, a Tomasiak potwierdzał tylko formę z ostatnich dni. Tuż przed ostatnim skokiem młodszego z zawodników warunki na skoczni znacząco się popsuły.

Mimo to Tomasiak oddał skok, który (wskutek warunków) był słaby i wydawało się, że możemy zapomnieć o medalu. Nagle organizatorzy konkursu podjęli jednak decyzję o odwołaniu trzeciej serii, dzięki czemu mogliśmy świętować srebro. Złoty medal zdobyli Austriacy (Jan Hoerl, Stephan Embacher), a na trzeciej pozycji uplasowali się Norwegowie (Johann Andre Forfang, Kristoffer Eriksen Sundal).

Po decyzji Sandro Pertillego najbardziej pokrzywdzeni mogli poczuć się Niemcy. Po cofnięciu rezultatów z finałowej serii okazało się, że do medalu zabrakło im... 0.3 pkt. Dodajmy, że gdyby konkurs kontynuowano, nasi zachodni sąsiedzi zdobyliby medal.

Całą sytuację bardzo przeżył odchodzący z reprezentacji Niemiec po ZIO Stefan Horngacher. Według relacji dziennikarza portalu sport.pl, Jakuba Balcerskiego, Austriak miał powiedzieć niemieckim dziennikarzom, że "potrzebuje teraz piwa, żeby utopić w nim swoje smutki".

- Myślę, że można było nieco przyspieszyć przebieg zawodów albo zrobić sobie krótką przerwę, aż śnieg przestanie padać – powiedział 56-letni Austriak.

Horngacher w latach 2016-2019 prowadził reprezentację Polski w jej złotych latach. 56-latek doprowadził Biało-Czerwonych m.in. do: mistrzostwa świata w Lahti (2017), brązowego medalu olimpijskiego w Pjongczang (2018) oraz historycznego medalu mistrzostw świata w lotach (2018). Austriak był także autorem sukcesów Kamila Stocha - zwycięstwa w Turnieju Czterech Skoczni (2018) czy brązowego medalu mistrzostw świata (2019).

KP, Polsat Sport