Oleksiejczuk przerwał milczenie po operacji. "Uczę się chodzić na nowo"
Cezary Oleksiejczuk przeszedł ostatnio operację rekonstrukcji kolana. Jak się okazuje, rozpoczął już proces rehabilitacji. "To, co mi się przydarzyło, jest najtrudniejszą walką, z jaką muszę się zmierzyć" - przekazał na Instagramie.
Cezary Oleksiejczuk udanie zadebiutował w grudniu w organizacji UFC i pewnie pokonał Cesara Almeidę. Tuż po tym zdradził jednak, że uszkodził więzadło w kolanie. Miesiąc temu przeszedł operację. "Wierzę, że krok po kroku i wrócę silniejszy" - napisał wówczas.
26-latek poinformował we wtorek, że rozpoczął proces rehabilitacji.
"Bywały już trudne chwile w mojej karierze, ale zdecydowanie - to, co mi się przydarzyło, jest najtrudniejszą walką, z jaką muszę się zmierzyć" - przekazał w mediach społecznościowych.
Na tym jednak nie skończył. Wyznał, że obecnie stara się wrócić do normalnego funkcjonowania.
"Po czterech tygodniach poruszania się o kulach uczę się chodzić na nowo. Codziennie spędzam 3/4 godziny na sali rehabilitacyjnej, aby wrócić do sportu" - podsumował.