Oleksiejczuk przerwał milczenie po operacji. "Uczę się chodzić na nowo"

Cezary Oleksiejczuk udanie zadebiutował w grudniu w organizacji UFC i pewnie pokonał Cesara Almeidę. Tuż po tym zdradził jednak, że uszkodził więzadło w kolanie. Miesiąc temu przeszedł operację. "Wierzę, że krok po kroku i wrócę silniejszy" - napisał wówczas.

26-latek poinformował we wtorek, że rozpoczął proces rehabilitacji.

"Bywały już trudne chwile w mojej karierze, ale zdecydowanie - to, co mi się przydarzyło, jest najtrudniejszą walką, z jaką muszę się zmierzyć" - przekazał w mediach społecznościowych.

Na tym jednak nie skończył. Wyznał, że obecnie stara się wrócić do normalnego funkcjonowania.

"Po czterech tygodniach poruszania się o kulach uczę się chodzić na nowo. Codziennie spędzam 3/4 godziny na sali rehabilitacyjnej, aby wrócić do sportu" - podsumował.