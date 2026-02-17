Ronda Rousey - Gina Carano. Kiedy walka? Jakie są zasady pojedynku?

Za organizację wydarzenia odpowiada grupa Most Valuable Promotions (MVP). Na jej czele stoi Jake Paul - słynny amerykański influencer i pięściarz, prywatnie partner życiowy holenderskiej mistrzyni olimpijskiej, Jutty Leerdam. Do tej pory federacja ta kojarzona była głównie z głośnymi walkami bokserskimi.

Tym razem jednak promotorzy postawili na mieszane sztuki walki. Gala odbędzie się w hali Intuit Dome w Inglewood pod Los Angeles (USA), a całość będzie transmitowana na żywo na platformie Netflix.

Limit wagowy dla walki wieczoru ustalono na kategorię piórkową, co oznacza, że obie zawodniczki muszą wnieść na wagę maksymalnie 145 funtów (ok. 65,8 kg).

Rousey i Carano zmierzą się w klatce w kształcie heksagonu (sześciokąt). Według organizatorów mniejsza liczba kątów ma wymusić na zawodniczkach większą aktywność i ograniczyć momenty przestoju. Pojedynek zakontraktowano na dystansie mistrzowskim - przewidziano pięć rund, z których każda potrwa pięć minut. W kwestii sprzętu nie będzie eksperymentów, bo panie założą standardowe, małe rękawice do MMA o wadze 4 uncji.

Dla obu zawodniczek będzie to powrót do sportów walki po bardzo długiej przerwie. 39-letnia Ronda Rousey, była mistrzyni wagi koguciej UFC oraz brązowa medalistka olimpijska w judo z Pekinu (2008), ostatni raz walczyła w formule MMA pod koniec 2016 roku. Przegrała wówczas z Amandą Nunes w starciu o pas mistrzowski przez TKO już w pierwszej rundzie. Warto pamiętać, że Amerykanka była pierwszą kobietą w historii sklasyfikowaną w rankingu UFC bez podziału na kategorie wagowe (P4P). Później podpisała ona kontrakt z wrestlingową federacją WWE, z którą ostatecznie się rozstała, by teraz powrócić do mieszanych sztuk walki.

Z kolei 43-letnia Carano wraca do rywalizacji po aż 17 latach nieobecności. Jej ostatni występ datuje się na 2009 rok i pamiętne starcie z Cris Cyborg, w którym również przegrała przez TKO w pierwszej rundzie. Była to jej pierwsza i, jak do tej pory, jedyna porażka w zawodowej karierze.