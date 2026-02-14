To koniec kariery mistrza UFC? "Nie wiem, w którym kierunku się poruszam"

Od feralnego starcia z Francuzem na gali UFC 321 minęły już blisko cztery miesiące, a stan zdrowia Anglika wciąż pozostawia wiele do życzenia. Aspinall ujawnił kulisy swojej rekonwalescencji, w rozmowie z Petesym Carrollem, po tym, jak w wyniku nieintencjonalnego faulu palec rywala uszkodził jego oko.

Zamiast przygotowywać się do kolejnych obron pasa, zawodnik jest stałym bywalcem gabinetów lekarskich. Ma za sobą już osiemnaście specjalistycznych badań, a każdego dnia musi aplikować do oczu ponad trzydzieści dawek leków. Próby powrotu do jakiejkolwiek aktywności fizycznej kończą się fiaskiem. Aspinall przyznał, że na sali treningowej czuje się jak na "rozkołysanej łodzi" - gwałtowne zmiany kierunku wywołują u niego zawroty głowy, a zaburzenia równowagi sprawiają, że nie jest w stanie trafić rękawicą w tarcze trzymane przez trenera.

ZOBACZ TAKŻE: UFC nagrodziło Polaków! Ogromne pieniądze

- Zaczyna kręcić mi się w głowie i nie mogę skupić się na atakach. Po prostu nie wiem, w którym kierunku się poruszam - powiedział w wywiadzie dla Yahoo! Sports UK.

Problemy z oktagonu przeniosły się niestety również na życie prywatne 31-latka. Uszkodzenie wzroku jest na tyle poważne, że mistrz UFC nie może prowadzić samochodu, ma trudności z korzystaniem z telefonu, a nawet zwykła zabawa z dziećmi czy uściśnięcie dłoni znajomemu stają się wyzwaniem z powodu braku odpowiedniej koordynacji.

- Nawet nie myślę teraz o jakichkolwiek walkach. Skupiam się tylko na tym, aby wyzdrowieć. Rozmyślanie o dacie powrotu nie ma więc teraz żadnego sensu, dopóki nie wrócę do pełni sił - zakończył Brytyjczyk.