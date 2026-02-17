Puchar Challenge: Power Volley Milano - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Gdzie obejrzeć?

Było jasne, że siatkarzy Norwida czeka zdecydowanie trudniejsze zadanie niż we wcześniejszych rundach tych rozgrywek. Częstochowianie, którzy mają swoje duże problemy w PlusLidze, momentami nawiązali walkę z włoskim zespołem, ale ostatecznie ulegli 0:3.

Priorytetem ekipy spod Jasnej Góry jest utrzymanie w PlusLidze. Realizacja tego celu będzie szalenie trudna, bo strata do bezpiecznej lokaty wynosi cztery punkty, chociaż Norwid rozegrał jedno spotkanie mniej od przedostatniego Barkomu Każany Lwów.

Przed wylotem do Włoch częstochowski zespół zagrał na wyjeździe z Cuprum Stilon Gorzów i przegrał 2:3.

Jeżeli podopieczni Ljubomira Travicy chcą myśleć o awansie do półfinału Pucharu Challenge, muszą wygrać środowe starcie 3:0 lub 3:1, a następnie tzw. złotego seta. Każdy inny wynik premiuje gospodarzy.

Gdzie obejrzeć mecz Power Volley Milano - Norwid Częstochowa?

Transmisja meczu Power Volley Milano - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa we środę 18 lutego od godz. 20:20 w Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.

