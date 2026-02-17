Studio Mediolan Cortina - 17.02. Transmisja TV i stream online

Zimowe

Przed nami kolejny odcinek magazynu Studio Mediolan Cortina. W programie porozmawiamy przede wszystkim na temat najbardziej "medalowej" dla Polski dyscypliny na ZIO, czyli o skokach narciarskich. Studio Mediolan Cortina codziennie o 20:00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Logo programu "Studio Mediolan Cortina" na tle górskich szczytów pokrytych śniegiem.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Studio Mediolan Cortina po sukcesie polskich skoczków?

Echa konkursu duetów na dużej skoczni w Predazzo, który przyniósł nam trzeci medal dla polskich skoków narciarskich i czwarty dla reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie zdominują kolejne wydanie "Studia Mediolan Cortina".

 

Gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej będą dwukrotna medalistka olimpijska Katarzyna Niedźwiedzka, były trener reprezentacji i były prezes Polskiego Związku Narciarskiego - Apoloniusz Tajner oraz dziennikarz sportowy i specjalista od sportów zimowych - Krzysztof Rawa.


W programie połączymy się z naszym reporterem Michałem Białońskim i posłuchamy jego rozmów z bohaterami wczorajszego wieczoru, czyli Kacprem Tomasiakiem i Pawłem Wąskiem oraz z Kamilem Stochem i Adamem Małyszem.

 

Nasz mediolański reporter Marcin Lepa opowie z kolei o kolejnym spotkaniu dotyczącym ewentualnej organizacji przez Polskę igrzysk olimpijskich, a Aleksandra Szutenberg przedstawi najnowsze informacje ze wszystkich olimpijskich aren.


Na koniec z kamerą Polsatu Sport pojawimy się dyskretnie na rodzinnym spotkaniu Kai Ziomek-Nogal z mężem Arturem oraz córeczką.

 

Studio Mediolan Cortina codziennie o 20:00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

