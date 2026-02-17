Gdzie obejrzeć Studio Mediolan Cortina po sukcesie polskich skoczków?

Echa konkursu duetów na dużej skoczni w Predazzo, który przyniósł nam trzeci medal dla polskich skoków narciarskich i czwarty dla reprezentacji Polski na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie zdominują kolejne wydanie "Studia Mediolan Cortina".

Gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej będą dwukrotna medalistka olimpijska Katarzyna Niedźwiedzka, były trener reprezentacji i były prezes Polskiego Związku Narciarskiego - Apoloniusz Tajner oraz dziennikarz sportowy i specjalista od sportów zimowych - Krzysztof Rawa.



W programie połączymy się z naszym reporterem Michałem Białońskim i posłuchamy jego rozmów z bohaterami wczorajszego wieczoru, czyli Kacprem Tomasiakiem i Pawłem Wąskiem oraz z Kamilem Stochem i Adamem Małyszem.

Nasz mediolański reporter Marcin Lepa opowie z kolei o kolejnym spotkaniu dotyczącym ewentualnej organizacji przez Polskę igrzysk olimpijskich, a Aleksandra Szutenberg przedstawi najnowsze informacje ze wszystkich olimpijskich aren.



Na koniec z kamerą Polsatu Sport pojawimy się dyskretnie na rodzinnym spotkaniu Kai Ziomek-Nogal z mężem Arturem oraz córeczką.

Studio Mediolan Cortina codziennie o 20:00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

Polsat Sport