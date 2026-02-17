Polska gospodarzem igrzysk olimpijskich? "Bardzo podoba mi się ta idea"

Trwają Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 we Włoszech. Jednocześnie toczą się ważne rozmowy przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie organizacji igrzysk. - Mnie bardzo podoba się ta idea - przekazał ekspert Polsatu Sport Apoloniusz Tajner w magazynie Studio Mediolan Cortina.

Polska gospodarzem igrzysk olimpijskich? "Bardzo podoba mi się ta idea"

- Mnie bardzo podoba się idea igrzysk w Polsce - w 2040 czy w 2044 roku - oznajmił były trener kadry skoczków, były prezes PZN oraz ekspert Polsatu Sport.

 

Apoloniusz Tajner ma konkretny powód, dlaczego chciałby, by Polska była organizatorem igrzysk.

 

- Podoba mi się dlatego, że już teraz trzeba stworzyć strategię rozwoju polskiego sportu obejmującą nie tylko sport wyczynowy, ale również aktywność fizyczną Polaków, w tym te najmłodsze grupy. Jeżeli jest 15 lat, jest to idealny okres - przyznał.

 

Kluczowy może okazać się program, który zapewniłby nam poszukiwanie naturalnych talentów. 

 

- Starania muszą nabrać realności. Rządowy program będzie musiał być dobrze sfinansowany, żeby był skuteczny. Żeby dotrzeć do każdej wsi w Polsce i mieć szansę znaleźć ludzi najbardziej utalentowanych w danym sporcie.” - tłumaczył.

 

- Ludzie o tym nie wiedzą, chodzą po ulicach potencjalni medaliści olimpijscy. Nie wiedzą, że mają choćby unikalny skład fizjologiczno-mięśniowy, który predysponowałby do zostania absolutnym mistrzem w danej dyscyplinie. Jeśli chcemy mieć igrzyska u siebie, chcemy mieć również silną reprezentację - podsumował.

