WTA w Dubaju: Jelena Rybakina - Antonia Ruzic. Relacja live i wynik na żywo online
Jelena Rybakina - Antonia Ruzic to spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA w Dubaju. Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Rybakina - Antonia Ruzic na Polsatsport.pl.
Światowy tenis przeniósł się do Dubaju. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbywa się obecnie turniej rangi WTA 1000. W zmaganiach brakuje dwóch najwyżej notowanych tenisistek świata. Występ odpuściły bowiem liderka rankingu Aryna Sabalenka i druga na liście Iga Świątek.
ZOBACZ TAKŻE: WTA zareagowała na "bunt" Świątek i Sabalenki! Ogłoszono wielkie zmiany
Na Bliskim Wschodzie nie brakuje jednak gwiazd. Pod nieobecność Białorusinki i Polki najwyżej rozstawioną zawodniczką jest Jelena Rybakina. Kazaszka to świeżo upieczona mistrzyni wielkoszlemowego Australian Open, dla której to pierwszy start od wywalczenia tytułu w Melbourne.
Mimo braku Świątek, w drabince znalazły się dwie reprezentantki Polski: Magda Linette oraz Magdalena Fręch. Druga z nich odpadła w pierwszej rundzie po porażce z Amerykanką Peyton Stearns.
Przed rokiem najlepsza w Dubaju okazała się wspominana Andriejewa. Rosjanka pokonała wtedy w finale Dunkę Clarę Tauson.
Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Rybakina - Antonia Ruzic na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl