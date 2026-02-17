WTA w Dubaju: Magda Linette - Clara Tauson. Relacja live i wynik na żywo online

Tenis

Magda Linette - Clara Tauson to spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA w Dubaju. Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Clara Tauson na Polsatsport.pl.

Magda Linette, tenisistka, podczas meczu, trzyma rakietę, świętuje zwycięstwo
fot: AFP
Magda Linette

Linette awansowała do trzeciej rundy (1/8 finału) tenisowego turnieju WTA 1000 w Dubaju po pokonaniu rozstawionej z numerem ósmym Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową 6:2, 4:6, 6:1. O ćwierćfinał powalczy z Dunką Clarą Tauson.

 

Wtorkowa wygrana była drugim trzysetowym zwycięstwem 34-letniej Poznanianki w tej imprezie, gdyż na otwarcie wygrała z Nowozelandką Lulu Sun 4:6, 6:4, 6:1.

 

ZOBACZ TAKŻE: Afera wokół gwiazd WTA narasta! Włodarze nie kryją oburzenia i mówią o sankcjach

 

Z imprezą pożegnała się już Magdalena Fręch, która w pierwszej rundzie przegrała z Amerykanką Peyton Stearns 4:6, 2:6.

 

Wiceliderka światowego rankingu Iga Świątek zrezygnowała z udziału w tym turnieju.

 

Pula nagród w Dubaju wynosi 4,1 mln dolarów.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Clara Tauson na Polsatsport.pl.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
CLARA TAUSONMAGDA LINETTETENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA W DUBAJU
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Daniil Medvedev - Juncheng Shang. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 