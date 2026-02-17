Linette awansowała do trzeciej rundy (1/8 finału) tenisowego turnieju WTA 1000 w Dubaju po pokonaniu rozstawionej z numerem ósmym Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową 6:2, 4:6, 6:1. O ćwierćfinał powalczy z Dunką Clarą Tauson.

Wtorkowa wygrana była drugim trzysetowym zwycięstwem 34-letniej Poznanianki w tej imprezie, gdyż na otwarcie wygrała z Nowozelandką Lulu Sun 4:6, 6:4, 6:1.

ZOBACZ TAKŻE: Afera wokół gwiazd WTA narasta! Włodarze nie kryją oburzenia i mówią o sankcjach

Z imprezą pożegnała się już Magdalena Fręch, która w pierwszej rundzie przegrała z Amerykanką Peyton Stearns 4:6, 2:6.

Wiceliderka światowego rankingu Iga Świątek zrezygnowała z udziału w tym turnieju.

Pula nagród w Dubaju wynosi 4,1 mln dolarów.

Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Clara Tauson na Polsatsport.pl.

PAP