WTA w Dubaju: Magda Linette - Clara Tauson. Relacja live i wynik na żywo online
Magda Linette - Clara Tauson to spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA w Dubaju. Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Clara Tauson na Polsatsport.pl.
Linette awansowała do trzeciej rundy (1/8 finału) tenisowego turnieju WTA 1000 w Dubaju po pokonaniu rozstawionej z numerem ósmym Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową 6:2, 4:6, 6:1. O ćwierćfinał powalczy z Dunką Clarą Tauson.
Wtorkowa wygrana była drugim trzysetowym zwycięstwem 34-letniej Poznanianki w tej imprezie, gdyż na otwarcie wygrała z Nowozelandką Lulu Sun 4:6, 6:4, 6:1.
Z imprezą pożegnała się już Magdalena Fręch, która w pierwszej rundzie przegrała z Amerykanką Peyton Stearns 4:6, 2:6.
Wiceliderka światowego rankingu Iga Świątek zrezygnowała z udziału w tym turnieju.
Pula nagród w Dubaju wynosi 4,1 mln dolarów.
Relacja live i wynik na żywo meczu Magda Linette - Clara Tauson na Polsatsport.pl.Przejdź na Polsatsport.pl