Kacper Tomasiak już w Polsce. Tak powitano medalistę olimpijskiego (ZDJĘCIA)

Kacper Tomasiak, trzykrotny medalista Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026, jest już w Polsce. Zobacz, jak powitano go w Bystrej przed siedzibą klubu LKS Klimczok Bystra.

Tomasiak to wielka gwiazda tegorocznych ZIO 2026. 19-latek zdobył trzy medale - srebro i brąz indywidualnie oraz srebro w duecie z Pawłem Wąskiem, przechodząc tym samym do historii polskiego sportu. Jako pierwszy skoczek z Polski zdobył bowiem trzy medale na jednych igrzyskach. Nie dokonali tego ani Adam Małysz, ani Kamil Stoch.

 

- Nie porównywałem się do nich. Wiele osób mi o tym mówiło, ale najważniejsze, że zdobyłem ten medal wspólnie z Pawłem. Na tym się głównie skupialiśmy i z tego cieszyliśmy - wyznał w rozmowie z Michałem Białońskim, wysłannikiem Polsatu Sport na igrzyska.

 

Reprezentant klubu LKS Klimczok Bystra wrócił już do Polski i został efektownie powitany przez kibiców. Otrzymał m.in. tort, pamiątkowe patery, obraz, a jego mama - kwiaty.

 

Tomasiak został uroczyście powitany w Bystrej, natomiast na Wąska kibice czekali na rynku w Ustroniu.

Kacper Tomasiak już w Polsce. Tak powitano medalistę olimpijskiego:

BS, Polsat Sport
