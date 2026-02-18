Puchar CEV: Gas Sales Bluenergy Piacenza - JSW Jastrzębski Węgiel. Relacja live i wynik na żywo

Polski zespół nie wykorzystał w pierwszym spotkaniu przewagi własnego parkietu i uległ włoskiemu klubowi w czterech odsłonach. Oznacza to, że siatkarzy prowadzonych przez Andrzeja Kowala czeka arcytrudne zadanie. Na wyjeździe będą bowiem walczyć najpierw o zwycięstwo za trzy punkty, a ewentualnie później o triumf w złotym secie.

Nie ma co przekreślać jednak szans polskiej drużyny. Zwłaszcza, że włoska ekipa nie miała ostatnio zbyt wielu powodów do radości. W ostatniej kolejce SuperLegi przegrała z Sir Susa Scai Perugia 2:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Gas Sales Bluenergy Piacenza - JSW Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport