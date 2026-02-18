Puchar CEV: Gas Sales Bluenergy Piacenza - JSW Jastrzębski Węgiel. Relacja live i wynik na żywo
Gas Sales Bluenergy Piacenza podejmie JSW Jastrzębski Węgiel w drugim spotkaniu 1/8 finału Pucharu CEV. Kto awansuje do ćwierćfinału? Relacja live i wynik na żywo meczu Gas Sales Bluenergy Piacenza - JSW Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl.
Polski zespół nie wykorzystał w pierwszym spotkaniu przewagi własnego parkietu i uległ włoskiemu klubowi w czterech odsłonach. Oznacza to, że siatkarzy prowadzonych przez Andrzeja Kowala czeka arcytrudne zadanie. Na wyjeździe będą bowiem walczyć najpierw o zwycięstwo za trzy punkty, a ewentualnie później o triumf w złotym secie.
ZOBACZ TAKŻE: Powrót po 15 latach stał się faktem! Earvin N'Gapeth z nowym kontraktem
Nie ma co przekreślać jednak szans polskiej drużyny. Zwłaszcza, że włoska ekipa nie miała ostatnio zbyt wielu powodów do radości. W ostatniej kolejce SuperLegi przegrała z Sir Susa Scai Perugia 2:3.
Relacja live i wynik na żywo meczu Gas Sales Bluenergy Piacenza - JSW Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.Przejdź na Polsatsport.pl