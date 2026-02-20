Koseccy wydali wyrok. Oto oceny Lecha i Jagiellonii po meczach LK

Byli reprezentanci Polski podsumowali występy piłkarzy polskich klubów w programie "Kosa na Kosę". Każdy zawodnik dostał ocenę w 10-stopniowej skali. Zdecydowanie lepiej, ze względu na wynik, wypadli gracze Lecha.

- Solidny zespół, który zagrał pewnie. Piłkarze Lecha wyszli skoncentrowani na 100% i dzięki temu super to zagrało. Obserwujmy Mońkę i Kozubala, bo mają niesamowitą przyszłość przed sobą. Fajnie zagrali obrońcy oraz Bartosz Mrozek, który, co prawda, dużo roboty nie miał. Troszeczkę niższą ocenę dałem Filipowi Jagiełło, który zasuwał w środku pola i zasłużył na pochwały. Jednakowa nota dla zmienników, którzy weszli w drugiej połowie, ale szczerze mówiąc, za dużego ruchu z ich strony nie było - podsumował Roman Kosecki.

Nieco gorzej ocenieni zostali gracze Jagiellonii. Nie byli, co prawda, faworytem starcia z Fiorentiną, ale zdaniem młodszego z Koseckich można było stracić mniej bramek.

- Nie można było odmówić Bazdarowi, że się nie starał, ale widać było, że wczoraj mu nie idzie. Abramowicz był pewnym punktem drużyny, ale powinien obronić pierwsze dwa gole. Zgadzam się z naszym serdecznym kolegą redakcyjnym Tomkiem Hajtą, który powiedział, że Abramowicz źle ustawił mur przy rzucie wolnym. Generalnie, sytuacja nie jest jeszcze stracona. Trochę bramek wpadło, ale wszystko się może zdarzyć. Jeden szybko strzelony gol i można to odwrócić - podsumował był skrzydłowy Legii Warszawa.

Oceny piłkarzy Lecha Poznań po meczu z KuPS Kuopio wystawione przez Romana Koseckiego:

Wyjściowa "11":

Mrozek - 6

Pereira - 6

Mońka - 7

Milić - 6

Gurgul - 6

Kozubal - 7

Jagiełło - 6

Ismaheel - 7

Pablo Rodriguez - 7

Palma - 7

Ishak - 8

Zmiennicy:

Thordarson - 5

Moutinho - 5

Skrzypczak - 5

Walemark - 5

Agnero - 5

Oceny piłkarzy Jagiellonii Białystok po meczu z AC Fiorentina wystawione przez Jakuba Koseckiego:

Wyjściowa "11":

Abramowicz - 5

Wojtuszek - 5

Vital - 5

Pelmard - 5

Wdowik - 5

Pozo - 5+

Flach - 6

Mazurek - 5

Jóźwiak - 5+

Bazdar - 4+

Imaz - 5

Zmiennicy:

Drachal - 4

Rallis - 5

Sylla - grał za krótko

Kozłowski - grał za krótko

JZ, Polsat Sport