Trwa turniej finałowy Pekao S.A. Pucharu Polski w koszykówce mężczyzn. W ćwierćfinałowym starciu zmierzą się King Szczecin oraz Orlen Zastal Zielona Góra. Spotkanie jest zapowiadane jako pojedynek dwóch doskonale znających się trenerów, którymi są Maciej Majcherek i Arkadiusz Miłoszewski. Pierwszy z nich był asystentem drugiego w Kingu, a także w reprezentacji Polski U20.

Dla Kinga rozgrywki pucharowe są imprezą docelową na tym etapie sezonu, czego nie ukrywał trener Majcherek. Szczecinianie w ostatnim spotkaniu ligowym pokonali Anwil Włocławek 84:74 i będą chcieli podtrzymać dobrą passę.

Z kolei Zastal uległ w poprzedniej kolejce Orlen Basket Ligi MKS-owi Dąbrowa Górnicza 86:91. Podopieczni trenera Miłoszewskiego walczą o bezpośredni awans do fazy play-off, ale zanim to nastąpi chcą wywalczyć jak najlepszy rezultat w Orlen Pucharze Polski.

Ostatnie spotkanie między tymi drużynami odbyło się 1 listopada 2025 roku. Górą wtedy był King, który pokonał drużynę z Zielonej Góry 80:66 w ramach spotkania ligowego.

Mecz King Szczecin - Orlen Zastal Zielona Góra odbędzie się 20 lutego o godzinie 20:30. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

JZ, Polsat Sport