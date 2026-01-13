Wszystko jasne! Oto pary ćwierćfinałowe Pekao S.A. Pucharu Polski

O Pekao S.A. Puchar Polski powalczy osiem najlepszych drużyn w tabeli ORLEN Basket Ligi po 15. kolejkach OBL: WKS Śląsk Wrocław, AMW Arka Gdynia, Energa Trefl Sopot, King Szczecin, Legia Warszawa, Górnik Zamek Książ Wałbrzych, Zastal Zielona Góra oraz Dziki Warszawa.

W Arenie Sosnowiec - od 19 do 22 lutego - rozegrane zostaną: ćwierćfinały (po dwa w czwartek i piątek), półfinały (sobota) i finał (niedziela). Drużyny pokonane w ćwierćfinałach i półfinałach odpadają z rywalizacji. Ponadto w sobotę zobaczymy efektowne konkursy dodatkowe: Aerowatch Konkurs Rzutów za 3 Punkty oraz Pekao S.A. Konkurs Wsadów.



W finale poprzedniej edycji rozgrywek Górnik Zamek Książ Wałbrzych pokonał King Szczecin 80:78, a MVP turnieju został Toddrick Gotcher. W Pekao S.A Konkursie Wsadów triumfował Artur Łabinowicz, koszykarz Zastalu Zielona Góra, a w Aerowatch Konkursie Rzutów za 3 Punkty najlepszy był Adam Waczyński, zawodnik WKS Śląska Wrocław.

Pary ćwierćfinałowe Pekao S.A. Pucharu Polski:

Energa Trefl Sopot - Legia Warszawa

AMW Arka Gdynia - Górnik Zamek Książ Wałbrzych

WKS Śląsk Wrocław - Dziki Warszawa

King Szczecin - Zastal Zielona Góra



Transmisje meczów Pekao S.A. Pucharu Polski na sportowych antenach Polsatu.