Tomasiak na podium! Wielki sukces polskiego skoczka

Zimowe

Konrad Tomasiak zajął drugie miejsce w konkursie Alpen Cup na Średniej Krokwi w Zakopanem. Brat multimedalisty olimpijskiego Kacpra Tomasiaka, oddał dwa najdłuższe skoki tej rywalizacji.

Skoczek narciarski w kurtce zimowej i czapce z czerwonym elementem, prezentujący medal. Obok widok na oświetloną skocznię narciarską nocą z kibicami.
fot. PAP
Konrad Tomasiak zajął drugie miejsce w Alpen Cup w Zakopanem

W piątkowym konkursie Alpen Cup na Średniej Krokwi najlepszy był Enej Faletic. Drugie miejsce zajął Konrad Tomasiak, a podium uzupełnił Alex Reiter. Tuż za nim znalazł się kolejny z Polaków - Kamil Waszek. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Kacper Tomasiak już w Polsce. Tak powitano medalistę olimpijskiego (ZDJĘCIA)

 

Mimo, że zajął drugą pozycję, Tomasiak oddał dwa najdłuższe skoki: 104 oraz 104.5 m. 

 

Rodzeństwo Tomasiaków jest liczne - czterech braci: Kacper, Konrad, Filip i Jan oraz siostra Emilia. 

 

Warto dodać, że 16-latek wygrał parę dni wcześniej turniej Orlen Cup - również w Zakopanem.

 

Tomasiak to w ostatnim czasie niewątpliwie najgłośniejsze nazwisko polskiego sportu. Wszystko za sprawą najstarszego z braci. Kacper podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo wywalczył trzy medale olimpijskie - dwa srebrne (na skoczni normalnej oraz w duecie z Pawłem Wąskiem) i jeden brązowy (na skoczni dużej).

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
SKOKIZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Magdalena Tascher: Pożegnanie Katii z lodem to był znaczący obrazek, również dla nas
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 