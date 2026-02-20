Tomasiak na podium! Wielki sukces polskiego skoczka

W piątkowym konkursie Alpen Cup na Średniej Krokwi najlepszy był Enej Faletic. Drugie miejsce zajął Konrad Tomasiak, a podium uzupełnił Alex Reiter. Tuż za nim znalazł się kolejny z Polaków - Kamil Waszek.

Mimo, że zajął drugą pozycję, Tomasiak oddał dwa najdłuższe skoki: 104 oraz 104.5 m.

Rodzeństwo Tomasiaków jest liczne - czterech braci: Kacper, Konrad, Filip i Jan oraz siostra Emilia.

Warto dodać, że 16-latek wygrał parę dni wcześniej turniej Orlen Cup - również w Zakopanem.

Tomasiak to w ostatnim czasie niewątpliwie najgłośniejsze nazwisko polskiego sportu. Wszystko za sprawą najstarszego z braci. Kacper podczas igrzysk olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo wywalczył trzy medale olimpijskie - dwa srebrne (na skoczni normalnej oraz w duecie z Pawłem Wąskiem) i jeden brązowy (na skoczni dużej).

