Betclic 1. Liga: Ruch Chorzów - Polonia Warszawa. Relacja live i wynik na żywo

Ruch Chorzów rozpoczął rundę wiosenną zdecydowanie poniżej oczekiwań. Przed tygodniem niespodziewanie przegrał na wyjeździe z Pogonią Siedlce i zaliczył znaczący spadek w tabeli I ligi. Teraz piłkarze Waldemara Fornalika zmierzą się z Polonią Warszawa.

Zespół z Warszawy bardzo dobrze wygląda w 2026 roku. Na początek pewnie pokonał na własnym stadionie Stal Mielec 5:2. Tydzień później, grając przez ponad 60 minut w osłabieniu, zremisował za to ze Zniczem Pruszków. Mimo to piłkarze Mariusza Pawlaka tracą zaledwie dwa punkty do wicelidera Wieczystej Kraków.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - Polonia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:30.