Już w sobotę, 21 lutego, w Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie odbędzie się gala KSW 115. W walce wieczoru Sebastian Przybysz (14-4-1) zmierzy się z Vitalijem Yakymenką (10-2-0) o pas mistrzowski w wadze koguciej. Sprawdźcie wyniki gali KSW 115.

Młody mężczyzna w czerwonej koszulce sportowej trzyma uniesioną biało-czerwoną flagę Polski.
fot: PAP
Sebastian Przybysz

Dla "Sebicia" będzie to druga obrona pasa wywalczonego w styczniu 2025 roku. Wówczas w pojedynku z Brazylijczykiem Bruno Azevedo Polak zwyciężył jednogłośną decyzją sędziów. W czerwcu 2025 roku stoczył kolejną walkę mistrzowską, tym razem z Wenezuelczykiem Marcelo Morellim. Przybysz zakończył to starcie w trzeciej rundzie przez poddanie.

 

Jego rywalem będzie Vitalii Yakymenko, który do KSW trafił z organizacji FEN. W swoim jedynym jak dotąd występie w nowej federacji pokonał Brazylijczyka Rogerio Bontorina przez TKO w trzeciej rundzie.

 

ZOBACZ TAKŻE: KSW 115: Karta walk. Kto walczy?

 

Oprócz walki wieczoru karta walk obfituje w inne ciekawe nazwiska. W klatce zobaczymy m.in. Artura Szczepaniaka, Kacpra Koziorzębskiego, Łukasza Charzewskiego czy Daniela Skibińskiego.

KSW 115. Wyniki walk

Sebastian Przybysz - Vitalii Yakymenko

Artur Szczepaniak - Kacper Koziorzębski

Alioune Nahaye - Łukasz Charzewski

Daniel Skibiński - Dawid Kuczmarski

Michał Domin - Josef Stummer

Borys Dzikowski - Kacper Pakeltys

Mariusz Joniak - Karol Durszlewicz

Jordan Nandor - Kacper Sochacki

Kacper Fornalski - Kristians Boguzs

