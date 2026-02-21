KSW 115. Wyniki walk live
Już w sobotę, 21 lutego, w Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie odbędzie się gala KSW 115. W walce wieczoru Sebastian Przybysz (14-4-1) zmierzy się z Vitalijem Yakymenką (10-2-0) o pas mistrzowski w wadze koguciej. Sprawdźcie wyniki gali KSW 115.
Dla "Sebicia" będzie to druga obrona pasa wywalczonego w styczniu 2025 roku. Wówczas w pojedynku z Brazylijczykiem Bruno Azevedo Polak zwyciężył jednogłośną decyzją sędziów. W czerwcu 2025 roku stoczył kolejną walkę mistrzowską, tym razem z Wenezuelczykiem Marcelo Morellim. Przybysz zakończył to starcie w trzeciej rundzie przez poddanie.
Jego rywalem będzie Vitalii Yakymenko, który do KSW trafił z organizacji FEN. W swoim jedynym jak dotąd występie w nowej federacji pokonał Brazylijczyka Rogerio Bontorina przez TKO w trzeciej rundzie.
ZOBACZ TAKŻE: KSW 115: Karta walk. Kto walczy?
Oprócz walki wieczoru karta walk obfituje w inne ciekawe nazwiska. W klatce zobaczymy m.in. Artura Szczepaniaka, Kacpra Koziorzębskiego, Łukasza Charzewskiego czy Daniela Skibińskiego.
KSW 115. Wyniki walk
Sebastian Przybysz - Vitalii Yakymenko
Artur Szczepaniak - Kacper Koziorzębski
Alioune Nahaye - Łukasz Charzewski
Daniel Skibiński - Dawid Kuczmarski
Michał Domin - Josef Stummer
Borys Dzikowski - Kacper Pakeltys
Mariusz Joniak - Karol Durszlewicz
Jordan Nandor - Kacper Sochacki
Kacper Fornalski - Kristians BoguzsPrzejdź na Polsatsport.pl