Mecz o brązowy medal ZIO: Słowacja - Finlandia. Relacja live i wynik na żywo online

Słowacja - Finlandia to mecz o brązowy medal w hokeju na lodzie podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Relacja live i wynik na żywo meczu Słowacja - Finlandia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:40.

Słowacy, którzy w fazie grupowej potrafili pokonać Finlandię 4:1, w półfinale praktycznie nie zagrozili Amerykanom. W sobotę zagrają o brązowy medal ponownie z reprezentacją "Suomi".

 

Finowie w swoim półfinale ulegli Kanadzie 2:3. Była to ich druga porażka w turnieju - pierwszą ponieśli właśnie przeciwko swoim sobotnim rywalom. Wcześniej imponowali jednak formą. Pokonali m.in. gospodarzy turnieju, Włochów, aż 11:0.

 

Finał turnieju hokejowego będzie ostatnią konkurencją zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo. O złoto powalczą w nim reprezentacje USA i Kanady.

 

ŁO, Polsat Sport
