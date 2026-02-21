Słowacy, którzy w fazie grupowej potrafili pokonać Finlandię 4:1, w półfinale praktycznie nie zagrozili Amerykanom. W sobotę zagrają o brązowy medal ponownie z reprezentacją "Suomi".

Finowie w swoim półfinale ulegli Kanadzie 2:3. Była to ich druga porażka w turnieju - pierwszą ponieśli właśnie przeciwko swoim sobotnim rywalom. Wcześniej imponowali jednak formą. Pokonali m.in. gospodarzy turnieju, Włochów, aż 11:0.

Finał turnieju hokejowego będzie ostatnią konkurencją zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo. O złoto powalczą w nim reprezentacje USA i Kanady.

Relacja live i wynik na żywo meczu Słowacja - Finlandia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:40.

ŁO, Polsat Sport