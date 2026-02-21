Mecz o brązowy medal ZIO: Słowacja - Finlandia. Relacja live i wynik na żywo online
Słowacja - Finlandia to mecz o brązowy medal w hokeju na lodzie podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Relacja live i wynik na żywo meczu Słowacja - Finlandia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:40.
Słowacy, którzy w fazie grupowej potrafili pokonać Finlandię 4:1, w półfinale praktycznie nie zagrozili Amerykanom. W sobotę zagrają o brązowy medal ponownie z reprezentacją "Suomi".
Finowie w swoim półfinale ulegli Kanadzie 2:3. Była to ich druga porażka w turnieju - pierwszą ponieśli właśnie przeciwko swoim sobotnim rywalom. Wcześniej imponowali jednak formą. Pokonali m.in. gospodarzy turnieju, Włochów, aż 11:0.
Finał turnieju hokejowego będzie ostatnią konkurencją zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo. O złoto powalczą w nim reprezentacje USA i Kanady.
