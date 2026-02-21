PKO BP Ekstraklasa: Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin. Relacja live i wynik na żywo

Górnik Zabrze dość przeciętnie rozpoczął rundę wiosenną w ekstraklasie. W poprzedniej kolejce jedynie zremisował na wyjeździe z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Mimo to wciąż pozostaje w czołówce ligi. - I chcemy się tam utrzymać. Jeśli zachowamy prezentowany poziom, to jesteśmy w stanie powalczyć o puchary, ale zobaczymy - stwierdził PAP trener Michal Gasparik.

Wicelider ekstraklasy zmierzy się w sobotę z Pogonią Szczecin. - Rywale mają dobry zespół. Szczególnie w ofensywie są bardzo mocni. Wypracowują dużo sytuacji podbramkowych - przyznał. Gasparik nie ukrywa, że kluczowym piłkarzem jest Kamil Grosicki. - To najważniejszy zawodnik. Zawsze na boisku robi różnicę. Dlatego jednym z naszych zadań będzie wyłączenie go z gry - podsumował.

Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:45.

HP, PAP