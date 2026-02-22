Betclic 1. Liga: Polonia Bytom - Pogoń Siedlce. Relacja live i wynik na żywo online

Piłka nożna

Polonia Bytom - Pogoń Siedlce to spotkanie 22. kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Bytom - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

Polonia zajmuje szóstą lokatę w tabeli Betclic 1. Ligi. Na własnym stadionie punktuje znakomicie (czwarty wynik w lidze). W ostatniej kolejce bytomianie musieli jednak uznać wyższość Stali Rzeszów (1:3).

 

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny udany występ reprezentanta Polski w Bundeslidze. Tym razem asysta

 

Pogoń zajmuje 13. pozycję w ligowym zestawieniu i przyjedzie na Śląsk w lepszych nastrojach, po zwycięstwie 2:1 nad Ruchem Chorzów.

 

W trzech ostatnich meczach pomiędzy tymi zespołami bytomianie nie wygrali ani razu, a ostatnie spotkanie z sierpnia zakończyło się wygraną Pogoni 2:0.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polonia Bytom - Pogoń Siedlce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGAPIŁKA NOŻNAPOGOŃ SIEDLCEPOLONIA BYTOM

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 