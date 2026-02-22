Gala UFC: Strickland - Hernandez. Wyniki i skróty walk (WIDEO)

Sporty walki

Za nami gala UFC w Houston! W walce wieczoru Sean Strickland pokonał Anthony'ego Hernandeza. Doszło również m.in. do starcia na szczycie wagi ciężkiej między Sergheiem Spivacem a Ante Deliją. Zobaczcie wyniki i skróty walk.

Sean Strickland z podniesionymi rękami po wygranej walce MMA.
fot. Polsat Sport
Sean Strickland

Gala UFC 324. Wyniki i skróty walk:

Sean Strickland pokonał Anthony'ego Hernandeza przez techniczny nokaut (TKO) w drugiej rundzie

Uros Medic pokonał Geoffa Neala przez nokaut w pierwszej rundzie

Melquizael Costa pokonał Dana Ige przez nokaut w pierwszej rundzie

Serghei Spivac pokonał Ante Deliję przez jednogłośną decyzję sędziowską

Jacobe Smith pokonał Josiaha Harrella przez techniczny nokaut (TKO) w pierwszej rundzie

Michel Pereira pokonał Zach Reese przez niejednogłośną decyzję sędziowską

Carlos Leal pokonał Chidiego Njokuaniego przez jednogłośną decyzję sędziowską

Alibi Idiris pokonał Ode Osbourne'a przez jednogłośną decyzję sędziowską

Alden Coria pokonał Luisa Gurule'a przez jednogłośną decyzję sędziowską

Joselyne Edwards pokonał Norę Cornolle'a przez poddanie (duszenie zza pleców) w drugiej rundzie 

Punahele Soriano pokonał Ramiza Brahimaja przez jednogłośną decyzję sędziowską

Jean-Paul Lebosnoyani pokonał Phila Rowe'a przez jednogłośną decyzję sędziowską

Jordan Leavitt pokonał Yadiera del Valle'a przez jednogłośną decyzję sędziowską

Carli Judice pokonał Julianę Miller przez jednogłośną decyzję sędziowską

 

HP, Polsat Sport
MMA
