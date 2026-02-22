Gala UFC: Strickland - Hernandez. Wyniki i skróty walk (WIDEO)
Za nami gala UFC w Houston! W walce wieczoru Sean Strickland pokonał Anthony'ego Hernandeza. Doszło również m.in. do starcia na szczycie wagi ciężkiej między Sergheiem Spivacem a Ante Deliją. Zobaczcie wyniki i skróty walk.
Sean Strickland - Anthony Hernandez. Skrót walki
Geoff Neal - Uros Medic. Skrót walki
Dan Ige - Melquizael Costa. Skrót walki
Serghei Spivac - Ante Delija. Skrót walki
Jacobe Smith - Josiah Harrell. Skrót walki
Zachary Reese - Michel Pereira. Skrót walki
Gala UFC 324. Wyniki i skróty walk:
Sean Strickland pokonał Anthony'ego Hernandeza przez techniczny nokaut (TKO) w drugiej rundzie
Uros Medic pokonał Geoffa Neala przez nokaut w pierwszej rundzie
Melquizael Costa pokonał Dana Ige przez nokaut w pierwszej rundzie
Serghei Spivac pokonał Ante Deliję przez jednogłośną decyzję sędziowską
Jacobe Smith pokonał Josiaha Harrella przez techniczny nokaut (TKO) w pierwszej rundzie
Michel Pereira pokonał Zach Reese przez niejednogłośną decyzję sędziowską
Carlos Leal pokonał Chidiego Njokuaniego przez jednogłośną decyzję sędziowską
Alibi Idiris pokonał Ode Osbourne'a przez jednogłośną decyzję sędziowską
Alden Coria pokonał Luisa Gurule'a przez jednogłośną decyzję sędziowską
Joselyne Edwards pokonał Norę Cornolle'a przez poddanie (duszenie zza pleców) w drugiej rundzie
Punahele Soriano pokonał Ramiza Brahimaja przez jednogłośną decyzję sędziowską
Jean-Paul Lebosnoyani pokonał Phila Rowe'a przez jednogłośną decyzję sędziowską
Jordan Leavitt pokonał Yadiera del Valle'a przez jednogłośną decyzję sędziowską
Carli Judice pokonał Julianę Miller przez jednogłośną decyzję sędziowską