NOC MMA: Poważny test Guni. Parobiec w walce wieczoru

NOC MMA oraz Tuco Promotion łączą siły i już 7 marca zorganizują galę mieszanych sztuk walki. Hala w Koszalinie, która gościła już duże wydarzenia – m.in walkę Adama Kownackiego z Kacprem Meyną – ponownie stanie się areną zmagań współczesnych gladiatorów.



Kolejną walkę stoczy as w talii grupy Tuco – Adrian Gunia. Zawodnik warszawskiej Palestry ma za sobą bardzo udany 2025 rok, w którym pokonał Gustavo Oliveirę, Antonio Marcosa da Silvę, Mateusza Rajewskiego oraz Cezarego Zugaja.



Nowy rok również rozpoczął znakomicie – od efektownej wygranej z doświadczonym zawodnikiem muay thai Arnaldo Moską. Najbliższe miesiące mogą być dla Guni kluczowe, ponieważ otwarcie mówi on o swoim marzeniu, jakim jest angaż w największej organizacji muay thai na świecie – ONE Championship.



Najpierw jednak musi wygrać w Koszalinie, a zadanie nie będzie łatwe. To może być najtrudniejsza walka w dotychczasowej karierze 25-latka ze Starachowic. Jego rywalem będzie Artur Felkner – zawodnik, który przez kilka lat mieszkał i trenował w Tajlandii, więc muay thai nie ma przed nim tajemnic. Stoczył tam 22 walki, z których wygrał aż 15. Miał również okazję rywalizować na legendarnym stadionie Rajadamnern Stadium.



Zapowiada się więc niezwykle interesujące starcie w jednej z najbardziej wymagających formuł stójkowych. Jeśli Gunia zwycięży, wiosną może poszukać pojedynku z innym czołowym polskim zawodnikiem muay thai – Oskarem Siegertem.



W walce wieczoru gali NOC MMA 12 zobaczymy Łukasza Parobca i Rafała Jaszczuka. Parobiec to weteran polskiej sceny MMA. Na swoim koncie ma pojedynki m.in z Philem De Friesem i Karolem Celińskim, a największym zwycięstwem w jego karierze pozostaje wygrana z obecnym mistrzem kategorii ciężkiej UFC – Tomem Aspinallem.



Jaszczuk jest mniej doświadczony w MMA, ale również zaprawiony w bojach. W styczniu 2025 roku na gali One Punch popisał się kapitalnym wysokim kopnięciem, po którym jego rywal wypadł z ringu. 7 marca kibice zobaczą więc prawdziwe starcie tytanów w królewskiej kategorii wagowej.



Ponadto w Koszalinie zaprezentują się m.in Borys Borkowski, który wcześniej rywalizował w KSW, a także Damian Ostęp, znany z występów dla federacji FEN.



Gala NOC MMA 12 już 7 marca. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.