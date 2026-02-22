Nie żyje polska legenda sportów walki

Nie żyje Adam Sandurski, legendarny polski zapaśnik. Zmarł w wieku 73 lat.

Płonąca świeca na ciemnym tle, symbol pamięci i żałoby.
fot. PAP
Nie żyje Adam Sandurski, legendarny polski zapaśnik.
  • Adam Sandurski był wybitnym polskim zapaśnikiem stylu wolnego
  • Sandurski zdobywał liczne medale mistrzostw Polski, świata i Europy
  • Jego największym sukcesem był brązowy medal olimpijski w Moskwie w 1980 roku w kategorii +100 kg
  • Reprezentował barwy klubu Stal Rzeszów
  • Zmarł w wieku 73 lat w Niemczech

Sandurski to jeden z najlepszych polskich zapaśników w historii. Mierzący aż 214 centymetrów wzrostu zawodnik startował w stylu wolnym, wielokrotnie zdobywając medale mistrzostw Polski i innych prestiżowych zawodów - mistrzostw świata czy Europy.

 

W 1980 roku odniósł największy sukces w karierze, zdobywając medal olimpijski. Podczas igrzysk w Moskwie sięgnął po brąz w kategorii +100 kg.

 

Igrzyska w Moskwie w kategorii powyżej 100 kg rozpoczął od pokonania już w 1.15 minucie pojedynku Kubańczyka Arturo Diaza. W kolejnej dał powalczyć o trzynaście sekund dłużej Brytyjczykowi Matthew Spencerowi Clempnerowi, a w kolejnych zwyciężył 6:0 Miguela Zambrano (Peru) i Andrieja Janko (Rumunia) 10:0. W finale uległ 3:6 Sosłanowi Andijewowi (ZSRR) oraz zremisował z Jozsefem Ballą (Węgry) 4:4, co dało mu miejsce na najniższym stopniu podium.

 

Reprezentował barwy Stali Rzeszów. Ze względu na imponujące warunki fizyczne nazywany był "Olbrzymem z Rzeszowa".

 

Zmarł w wieku 73 lat w Niemczech, gdzie zamieszkał po zakończeniu sportowej kariery.

BS, Polsat Sport
ADAM SANDURSKI
