Nie żyje polska legenda sportów walki

Sandurski to jeden z najlepszych polskich zapaśników w historii. Mierzący aż 214 centymetrów wzrostu zawodnik startował w stylu wolnym, wielokrotnie zdobywając medale mistrzostw Polski i innych prestiżowych zawodów - mistrzostw świata czy Europy.

W 1980 roku odniósł największy sukces w karierze, zdobywając medal olimpijski. Podczas igrzysk w Moskwie sięgnął po brąz w kategorii +100 kg.

Igrzyska w Moskwie w kategorii powyżej 100 kg rozpoczął od pokonania już w 1.15 minucie pojedynku Kubańczyka Arturo Diaza. W kolejnej dał powalczyć o trzynaście sekund dłużej Brytyjczykowi Matthew Spencerowi Clempnerowi, a w kolejnych zwyciężył 6:0 Miguela Zambrano (Peru) i Andrieja Janko (Rumunia) 10:0. W finale uległ 3:6 Sosłanowi Andijewowi (ZSRR) oraz zremisował z Jozsefem Ballą (Węgry) 4:4, co dało mu miejsce na najniższym stopniu podium.

Reprezentował barwy Stali Rzeszów. Ze względu na imponujące warunki fizyczne nazywany był "Olbrzymem z Rzeszowa".

Zmarł w wieku 73 lat w Niemczech, gdzie zamieszkał po zakończeniu sportowej kariery.

BS, Polsat Sport