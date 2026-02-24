We wtorkowy i środowy wieczór poznamy odpowiedź, które zespoły awansują do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. Najlepsze europejskie rozgrywki w pierwszych spotkaniach przyniosły kilka niespodziewanych rezultatów.

Takim na pewno było zwycięstwo Bodo/Glimt nad Interem Mediolan. Norweski zespół pokonał podopiecznych Christiana Chivu 3:1 i jest bardzo blisko wyeliminowania Włochów, co przed spotkaniem oznaczało sensację.

Inter przystąpi do spotkania bez swojego filaru Lautaro Martineza, który nabawił się kontuzji w trakcie pierwszego spotkania z Norwegami. W składzie powinien za to znaleźć się Piotr Zieliński.

Podopieczni Christiana Chivu w ostatnim spotkaniu zmierzyli się w lidze włoskiej z Lecce. Zwyciężyli oni 2:0. Bodo rozgrywa mecze ligowe w systemie wiosna-jesień, stąd nie zainaugurowali jeszcze ligowych zmagań. Ostatnim starciem było więc zwycięstwo z Interem.

Mecz Inter Mediolan - Bodo/Glimt odbędzie się 24 lutego o godzinie 21:00. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

JZ, Polsat Sport