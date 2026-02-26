Bogdanka ogłasza kolejne nazwisko na nowy sezon!
Bogdanka LUK Lublin poinformowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych o przedłużeniu kontraktu z rozgrywającym Rafałem Prokopczukiem. Umowa będzie obowiązywać co najmniej do końca sezonu 2026/2027.
Prokopczuk trafił do Koziego Grodu przed tym sezonem i jest zmiennikiem Marcina Komendy. Wcześniej był siatkarzem takich drużyn jak AZS Częstochowa, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Mickiewicz Kluczbork, Legia Warszawa, Olimpia Sulęcin i KPS Siedlce. 26-latek był reprezentantem Polski na szczeblu młodzieżowym.
Wiadomo już, że jeden z rozgrywających mistrza Polski pozostanie w jego szeregach na kolejny rok. Warto podkreślić, że w jego CV znajduje się m.in. triumf w Lidze Mistrzów z ZAKSĄ, dwa Puchary i Superpuchary Polski oraz wicemistrzostwo Polski.
To kolejny siatkarz, który zostaje w Bogdance. Wcześniej umowę z klubem przedłużyli Wilfredo Leon, Kewin Sasak, Marcin Komenda, Aleks Grozdanov, Mateusz Malinowski, Hilir Henno oraz Daenan Gyimah.
Lublinianie w tym sezonie walczą o pełną pulę. Zdobyli już bowiem Superpuchar oraz Puchar Polski, a wciąż mają szansę na zwycięstwo w PlusLidze i Lidze Mistrzów.