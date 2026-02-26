Bogdanka ogłasza kolejne nazwisko na nowy sezon!

Krystian NatońskiSiatkówka

Bogdanka LUK Lublin poinformowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych o przedłużeniu kontraktu z rozgrywającym Rafałem Prokopczukiem. Umowa będzie obowiązywać co najmniej do końca sezonu 2026/2027.

Siatkarz w białej koszulce z niebieskimi akcentami, skupiony na grze podczas meczu.
fot. Cyfrasport
Rafał Prokopczuk to były siatkarz m.in. ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Prokopczuk trafił do Koziego Grodu przed tym sezonem i jest zmiennikiem Marcina Komendy. Wcześniej był siatkarzem takich drużyn jak AZS Częstochowa, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Mickiewicz Kluczbork, Legia Warszawa, Olimpia Sulęcin i KPS Siedlce. 26-latek był reprezentantem Polski na szczeblu młodzieżowym.

 

Wiadomo już, że jeden z rozgrywających mistrza Polski pozostanie w jego szeregach na kolejny rok. Warto podkreślić, że w jego CV znajduje się m.in. triumf w Lidze Mistrzów z ZAKSĄ, dwa Puchary i Superpuchary Polski oraz wicemistrzostwo Polski.

 

ZOBACZ TAKŻE: Bogdanka zbroi się na nowy sezon! Najbardziej utytułowany siatkarz podpisał kontrakt

 

To kolejny siatkarz, który zostaje w Bogdance. Wcześniej umowę z klubem przedłużyli Wilfredo Leon, Kewin Sasak, Marcin Komenda, Aleks Grozdanov, Mateusz Malinowski, Hilir Henno oraz Daenan Gyimah.

 

Lublinianie w tym sezonie walczą o pełną pulę. Zdobyli już bowiem Superpuchar oraz Puchar Polski, a wciąż mają szansę na zwycięstwo w PlusLidze i Lidze Mistrzów.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BOGDANKA LUK LUBLINPLUSLIGARAFAŁ PROKOPCZUKSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: TOP 10 akcji PGE Projekt Warszawa w meczu PGE Projekt Warszawa - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa
Zobacz także

Projekt za trzy! Siatkarze z Częstochowy nie zmniejszyli straty do rywali

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 