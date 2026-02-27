Stal utrzymuje się w czołówce tabeli Betclic 1. Ligi. Rzeszowianie okupują szóstą lokatę, która gwarantuje udział w barażach o PKO BP Ekstraklasę. Podopieczni trenera Marka Zuba czują jednak na plecach oddech Polonii Bytom, bo siódmy zespół w stawce zgromadził identyczną liczbę punktów.

W znacznie gorszym położeniu znajduje się Ruch (11. pozycja). Chorzowianie nie wygrali od trzech spotkań, a dwa ostatnie zakończyły się ich porażkami. W minionej kolejce musieli uznać wyższość Polonii Warszawa, z którą przegrali 2:3.

Warto przypomnieć, że w pierwszej rundzie to "Niebiescy" byli górą. Rozbili oni wtedy Stal aż 4:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Rzeszów - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

ŁO, Polsat Sport