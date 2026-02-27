First Step Championship 12: Wyniki ważenia

Za nami ważenie przed sobotnią galą First Step Championship 12 w Koluszkach. Podczas tego wydarzenia zobaczymy dwanaście pojedynków w różnych formułach walki. Transmisja First Step Championship 12 będzie dostępna w Super Polsacie, Polsacie Sport Fight oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 19:00.

Dwóch mężczyzn w rękawicach bokserskich, gotowych do walki. Na grafice widnieje napis "MMA PRO 75 KG" oraz nazwiska zawodników: Michał Miłek i Gabriel Ruiz.
fot. First Step Championship
First Step Championship 12 w Koluszkach

W walce wieczoru tego wydarzenia wystąpią Michał Miłek oraz Gabriel Ruiz. Wenezuelczyk wskoczył na zastępstwo za Gracjana Wyroślaka, który wypadł z karty walk kilka dni temu. 

 

Ponadto fani z niecierpliwością czekają również na powrót do walk po ponad czteroletniej przerwie Sylwii Juśkiewicz, która zmierzy się z Roksaną Dargiel w formule K1 w małych rękawicach.

 

Dojdzie również do pojedynku w wadze ciężkiej między Łukaszem Łysoniewskim a Bartoszem Boguckim. Fani będą mieli również okazję obejrzeć konfrontację Mariusza Skrzypy z Kamilem Owsikiem Gajewskim w formule K1 w małych rękawicach.

 

Tego wieczoru zobaczymy łącznie dwanaście walk w różnych formułach. Dojdzie do pięciu starć w MMA (z czego dwa na zasadach semi-pro), pięciu w K1 oraz dwóch w formule bokserskiej.

 

Karta walk:

 

 

75 kg: Michał Miłek (74,8) - Gabriel Ruiz (76,7*) - MMA

52 kg: Roksana Dargiel (52,3) - Sylwia Juśkiewicz (52,2) - K1 w małych rękawicach

120 kg: Łukasz Łysoniewski (120,5) - Bartosz Bogucki (117,2) - MMA

86 kg: Mariusz Skrzypa (85,7) - Kamil Owsik Gajewski (85,1) - K1 w małych rękawicach

84 kg: Piotr Drozdowski (84,2) - Vladyslav Bilorus (80,3) - boks

52 kg: Barbara Grabowska (55,7) - Karolina Ampulska (56,3) - MMA

90 kg: Shayan Siedlecki (112,5) - Igor Płoski (113) - K1 

67 kg: Sebastian Osetek (66,2) - Rafał Marczuk (66,6) - boks

84 kg: Patryk Bartyzel (83,6) - Kornel Kowalewski (84,2) - MMA (semi-pro)

66 kg: Jakub Błaut (66,1) - Jakub Cichowicz (66,1) - MMA (semi-pro)

70 kg: Radosław Babiarski (69,9) - Piotr Dymek (69,9) - K1

84 kg: Michał Saramonowicz (84,1) - Dawid Leszkowski (74,2) - K1

 

Transmisja gali First Step Championship 12 w sobotę 28 lutego od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

