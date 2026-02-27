Kibice Wisły Kraków nie wejdą na hitowy mecz! "Biała Gwiazda" domaga się dotkliwych kar

Już niedługo zostanie rozegrany hitowy mecz na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Naprzeciwko siebie staną Śląsk Wrocław i Wisła Kraków. W piątek 27 lutego klub z Wrocławia wydał komunikat, w którym przekazano, że kibice "Białej Gwiazdy" nie będą mogli wejść na trybuny podczas tej rywalizacji.

Na odpowiedź krakowskiego zespołu nie trzeba było długo czekać. Jeszcze tego samego dnia Wisła wydała własne oświadczenie dotyczące tej sprawy.

"W odpowiedzi na opublikowany komunikat Śląska Wrocław oświadczamy, że jako klub czujemy się głęboko oburzeni jego treścią oraz formą. Przedmiotowy komunikat wykazuje skrajne i niedopuszczalne braki i nadużycia merytoryczne oraz argumentacyjne, co odbiega od standardów profesjonalnej komunikacji w sporcie zawodowym. Forma oraz treść publikacji budzą poważne zastrzeżenia w zakresie kompetencji osób odpowiedzialnych za jej przygotowanie - w tym Zarządu Klubu oraz obsługi prawnej. W naszej ocenie zaistniała sytuacja wymaga od autorów głębokiej refleksji nad rzetelnością podejmowanych działań oraz etyką zawodową w relacjach z partnerami sportowymi" - napisano w komunikacie, podpisanym przez prezesa Wisły - Jarosława Królewskiego.

Przekazano również, że Wisła podejmie konkretne działania. "Biała Gwiazda" domaga się dotkliwych kar.

"1) oczekujemy natychmiastowej, prewencyjnej reakcji Polskiego Związku Piłki Nożnej, w tym:

- nałożenie na Śląsk Wrocław najwyższych sankcji regulaminowych, w tym obejmujących ujemne punkty,

- w obliczu decyzji władz Śląska Wrocław zamknięcie stadionu dla kibiców obu drużyn lub ewentualnie przeniesienie meczu do Krakowa.

2) TS Wisła Kraków S.A. dodatkowo złoży zawiadomienie do prokuratury w celu zbadania, czy w procesie podejmowania decyzji dotyczących zarządzania stadionem - obiektem wybudowanym ze środków publicznych - nie dochodzi do działań mogących nosić znamiona przestępstwa, w tym wywierania bezprawnego wpływu na zarząd oraz dysponowania mieniem publicznym w sposób sprzeczny z interesem społecznym. Oczekujemy pełnej transparentności i jednoznacznego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

3) TS Wisła Kraków S.A. złoży formalną skargę do Komisji Europejskiej, dotyczącą potencjalnie nielegalnego finansowania Śląska Wrocław ze środków publicznych, w szczególności w kontekście zasad pomocy publicznej oraz zakłócania uczciwej konkurencji w sporcie profesjonalnym oraz ograniczania praw kibiców. Klub równolegle skieruje sprawę do właściwych organów FIFA i UEFA w zakresie naruszenia zasad równej i uczciwej rywalizacji" - można przeczytać.

TS Wisła Kraków S.A. nie będzie akceptować działań, które podważają fundamenty profesjonalnego futbolu, reputację klubu oraz prawa naszych kibiców. Rywalizacja sportowa musi odbywać się na boisku, w oparciu o jasne reguły i równe traktowanie wszystkich uczestników.… pic.twitter.com/Q7HKSZShSB — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) February 27, 2026

Mecz między Śląskiem Wrocław a Wisłą Kraków zostanie rozgrany w sobotę 7 marca o godzinie 17:30.

AA, Polsat Sport