WTA w Meridzie: Magdalena Fręch - Marie Bouzkova. Relacja live i wynik na żywo

Polka ma już za sobą dwa zwycięstwa. Najpierw pokonała w dwóch setach Mariję Timofiejewą z Uzbekistanu, a następnie w takich samych rozmiarach zwyciężyła w kolejnej rundzie Jessikę Maneiro Bouzas z Hiszpanii.

Z kolei Bouzkova była rozstawiona w pierwszej rundzie, aby w 1/16 finału awansować po kreczu Emiliany Arango z Kolumbii przy stanie 1:1 w setach.

Obie tenisistki rywalizowały ze sobą już kilkukrotnie, za każdym razem w 2024 roku. Najpierw w styczniu w Auckland lepsza była Czeszka, ale Polka zrewanżowała się w sierpniu w Cincinnati. Do trzeciego starcia doszło w listopadzie w ramach Bille Jean King Cup. Wtedy wygrała reprezentantka naszych zachodnich sąsiadów.

Fręch w rankingu WTA zajmuje 57. miejsce, natomiast Bouzkova plasuje się na 34. lokacie.

KN, Polsat Sport