Olbrzymia stawka turnieju dla Świątek. Spełni się czarny scenariusz?

Świątek ma miłe wspomnienia z kortów Indian Wells, ponieważ triumfowała tam dwukrotnie - w 2022 oraz 2024 roku. Co ciekawe, w obu przypadkach w finale pokonała Marię Sakkari. Gdyby zachować zależność ostatnich lat, to 24-latka powinna sięgnąć po zwycięstwo również w tym roku.

Taki scenariusz znacznie poprawiłby jej sytuację w rankingu WTA w kontekście pogoni za Sabalenką, która w poprzednim sezonie dotarła do finału tego turnieju, a w nim przegrała z Mirrą Andrejewą. Polka wówczas odpadła w ćwierćfinale, więc ma mniej punktów do obrony niż Białorusinka. Nasza singlistka musi jednak bacznie rozglądać się za siebie, bo tam czai się Rybakina. Kazaszka, która wygrała Indian Wells w 2023 roku, traci do Świątek tylko 335 punktów.

Możliwy jest zatem czarny scenariusz, wedle którego sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych straci pozycję wiceliderki rankingu WTA. Przypomnijmy, że Świątek będzie bronić 390 "oczek" za ubiegłoroczny ćwierćfinał Indian Wells. Jej strata do Sabalenki wynosi aż 3087 punktów.

Turniej rozpocznie się 4 marca i potrwa do 15 marca. Oprócz Świątek w zmaganiach wystąpią Magda Linette, Magdalena Fręch, natomiast wśród singlistów Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

W 2014 roku do finału Indian Wells dotarła Agnieszka Radwańska, która w decydującym meczu przegrała z Flavią Pennettą.

