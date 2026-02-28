Czegoś takiego dawno nie było! Rywal wycofał się z gry tuż przed finałem

Miedwiediew, zwycięzca z Dubaju z 2023 roku i były nr 1 światowego rankingu, sięgnął po 23. tytuł w karierze, ale po raz pierwszy wygrał dwa razy ten sam turniej.

Griekspoor wycofał się z gry w finale z powodu kontuzji odniesionej w półfinale, gdy pokonał w trzech setach Rosjanina Andrieja Rublowa. Holender po tym meczu powiedział, że zmaga się z kontuzją ścięgna udowego.

"Nie tak wyobrażam sobie wygranie finału. Mam nadzieję, że kontuzja Griekspoora nie jest zbyt poważna i życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia" – napisał Miedwiediew na platformie X.

W pierwszej rundzie w singlu w Dubaju odpadli Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak, a w deblu Karol "Drzewko" Drzewiecki i Piotr Matuszewski.

Daniił Miedwiediew - Tallon Griekspoor - walkower dla Miedwiediewa

KP, PAP