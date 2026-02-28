Czegoś takiego dawno nie było! Rywal wycofał się z gry tuż przed finałem

Tenis

Rozstawiony z numerem trzecim Rosjanin Daniił Miedwiediew został zwycięzcą tenisowego turnieju ATP 500 na kortach twardych w Dubaju po tym, jak Holender Tallon Griekspoor zrezygnował z gry w finale z powodów zdrowotnych.

Tenisista Daniił Miedwiediew z rakietą, w zielonej koszulce, z poważną miną.
fot. AFP
Daniił Miedwiediew

Miedwiediew, zwycięzca z Dubaju z 2023 roku i były nr 1 światowego rankingu, sięgnął po 23. tytuł w karierze, ale po raz pierwszy wygrał dwa razy ten sam turniej.

 

ZOBACZ TAKŻE: Finał nie dla Polki. Porażka w Meridzie

 

Griekspoor wycofał się z gry w finale z powodu kontuzji odniesionej w półfinale, gdy pokonał w trzech setach Rosjanina Andrieja Rublowa. Holender po tym meczu powiedział, że zmaga się z kontuzją ścięgna udowego.

 

"Nie tak wyobrażam sobie wygranie finału. Mam nadzieję, że kontuzja Griekspoora nie jest zbyt poważna i życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia" – napisał Miedwiediew na platformie X.

 

W pierwszej rundzie w singlu w Dubaju odpadli Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak, a w deblu Karol "Drzewko" Drzewiecki i Piotr Matuszewski.

 

Daniił Miedwiediew - Tallon Griekspoor - walkower dla Miedwiediewa

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Miomir Kecmanovic - Flavio Cobolli. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 