Finał nie dla Polki. Porażka w Meridzie

Polka i Indonezyjka mają na wspólnym koncie dwa wygrane turnieje, w tym tegoroczny w Hobart.

W Meridzie w singlu gra wciąż Magdalena Fręch. W piątek pokonała w ćwierćfinale z rozstawioną z numerem czwartym Czeszkę Marie Bouzkovą 6:3, 4:6, 6:3, a w półfinale zmierzy się z Chinką Shuai Zhang.

W drugiej rundzie odpadła Magda Linette.

Cristina Bucsa/Xinyu Jiang - Katarzyna Piter/Janice Tjen 7:5, 6:2