Finał nie dla Polki. Porażka w Meridzie
Katarzyna Piter i Janice Tjen z Indonezji odpadły w półfinale tenisowego turnieju WTA 500 na twardych kortach w meksykańskiej Meridzie. W nocy z piątku na sobotę przegrały z rozstawionymi z numerem drugim Hiszpanką Cristiną Bucsą i Chinką Xinyu Jiang 5:7, 2:6.
Polka i Indonezyjka mają na wspólnym koncie dwa wygrane turnieje, w tym tegoroczny w Hobart.
W Meridzie w singlu gra wciąż Magdalena Fręch. W piątek pokonała w ćwierćfinale z rozstawioną z numerem czwartym Czeszkę Marie Bouzkovą 6:3, 4:6, 6:3, a w półfinale zmierzy się z Chinką Shuai Zhang.
W drugiej rundzie odpadła Magda Linette.
Cristina Bucsa/Xinyu Jiang - Katarzyna Piter/Janice Tjen 7:5, 6:2
