Finał nie dla Polki. Porażka w Meridzie

Tenis

Katarzyna Piter i Janice Tjen z Indonezji odpadły w półfinale tenisowego turnieju WTA 500 na twardych kortach w meksykańskiej Meridzie. W nocy z piątku na sobotę przegrały z rozstawionymi z numerem drugim Hiszpanką Cristiną Bucsą i Chinką Xinyu Jiang 5:7, 2:6.

Kobieta grająca w tenisa, uderzająca piłkę rakietą.
fot. PAP/EPA
Katarzyna Piter

Polka i Indonezyjka mają na wspólnym koncie dwa wygrane turnieje, w tym tegoroczny w Hobart.

 

W Meridzie w singlu gra wciąż Magdalena Fręch. W piątek pokonała w ćwierćfinale z rozstawioną z numerem czwartym Czeszkę Marie Bouzkovą 6:3, 4:6, 6:3, a w półfinale zmierzy się z Chinką Shuai Zhang.

 

W drugiej rundzie odpadła Magda Linette.

 

Cristina Bucsa/Xinyu Jiang - Katarzyna Piter/Janice Tjen 7:5, 6:2

