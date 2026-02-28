W walce wieczoru gali FSC 12 zmierzą się Michał Miłek oraz Gabriel Ruiz. Polak jest na fali pięciu zwycięstw z rzędu i stoczy swój pierwszy pojedynek w tym roku. Jego rywal przegrał natomiast cztery ostatnie starcia, a w przeszłości walczył m.in. dla organizacji Babilon MMA.

Ponadto fani z niecierpliwością czekają również na powrót do walk po ponad czteroletniej przerwie Sylwii Juśkiewicz, która zmierzy się z Roksaną Dargiel w formule K1 w małych rękawicach.

Na gali w Koluszkach zobaczymy także inne ciekawe nazwiska, takie jak m.in. Mateusz Skrzypa czy Łukasz Łysoniewski.

Transmisja gali First Step Championship 12 w sobotę 28 lutego od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

First Step Championship 12. Wyniki gali

75 kg: Michał Miłek - Gabriel Ruiz - MMA

52 kg: Roksana Dargiel - Sylwia Juśkiewicz - K1 w małych rękawicach

120 kg: Łukasz Łysoniewski - Bartosz Bogucki - MMA

86 kg: Mariusz Skrzypa - Kamil Owsik Gajewski - K1 w małych rękawicach

84 kg: Piotr Drozdowski - Vladyslav Bilorus - boks

52 kg: Barbara Grabowska - Karolina Ampulska - MMA

90 kg: Shayan Siedlecki - Igor Płoski - K1

67 kg: Sebastian Osetek - Rafał Marczuk - boks

70 kg: Radosław Babiarski - Piotr Dymek - K1

84 kg: Michał Saramonowicz - Dawid Leszkowski - K1

84 kg: Patryk Bartyzel - Kornel Kowalewski - MMA (semi-pro)

66 kg: Jakub Cichowicz (3-4) pokonał Jakuba Błauta (0-2) jednogłośną decyzją sędziów (29-28, 30-27, 30-27) - MMA (semi-pro).

Polsat Sport