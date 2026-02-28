Gamrot wkracza do akcji! Wiemy kiedy i z kim zawalczy w UFC

Mateusz Gamrot ostatnią walkę w Ultimate Fighting Championship stoczył 11 października 2025 roku, kiedy przegrał przez poddanie z Charlesem Oliveirą. Teraz Polak wraca do oktagonu! W kwietniu zmierzy się Estabanem Ribovicsem z Argentyny.

Mateusz Gamrot stoi przed czarnym tłem z logo UFC, bez koszulki, prezentując swoją sylwetkę.
fot. PAP
Mateusz Gamrot wraca do UFC na galę UFC 327 w Miami

Dla Gamrota będzie to zatem powrót do najbardziej prestiżowej i największej federacji MMA na świecie po półrocznej przerwie. "Gamer" jest zawodnikiem UFC od 2020 roku. Stoczył dotychczas dwanaście pojedynków, a jego bilans to osiem zwycięstw i cztery porażki.

 

Ostatnia walka z jego udziałem miała miejsce 11 października na gali UFC w Rio de Janeiro. Polak przegrał przez poddanie w drugiej rundzie z legendarnym Charlesem Oliveirą.

 

Wiemy już, że kolejny pojedynek z udziałem Gamrota został zaplanowany na 11 kwietnia, podczas wydarzenia UFC 327 w Miami. Rywalem polskiego wojownika będzie Ribovics z Argentyny. Walka odbędzie się szesnaście dni przed 30. urodzinami rodaka Leo Messiego. W UFC zadebiutował w 2023 roku. Stoczył sześć pojedynków, czterokrotnie wygrywając i dwukrotnie przegrywając. Ostatni raz do oktagonu wszedł w sierpniu zeszłego roku i pokonał jednogłośną decyzją sędziów Elvesa Brenera na gali w Las Vegas.

 

Walka 35-letniego Gamrota z Ribovicsem odbędzie się w wadze lekkiej. Walką wieczoru będzie starcie Jiriego Prochazki z Carlosem Ulbergiem o pas mistrza wagi półciężkiej oraz starcie Joshuy Vana z Tatsuro Tairą o pas mistrza wagi muszej.

 

 

