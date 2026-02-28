Czas na kolejne starcie w siatkarskiej PlusLidze! O cenne punkty w ligowej tabeli powalczą ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i PGE Projekt Warszawa. Obie ekipy chcą zapewnić sobie jak najlepszą lokatę przed zbliżającą się wielkimi krokami fazą play-off.

Gospodarze muszą poszukać zwycięstwa, jeśli wciąż realnie chcą myśleć o rywalizacji o najwyższe miejsca w tym sezonie. ZAKSA przegrała aż dwanaście spotkań i zajmuje dziewiąte miejsce tuż za PGE GiEK Skrą Bełchatów.

Praktycznie pewni gry w play-offach są za to siatkarze PGE Projektu Warszawa, którzy plasują się na drugiej lokacie w tabeli, choć w ostatnim czasie odnotowali ligową wpadkę z Cuprum Stilonem Gorzów. Stołeczny klub powrócił na dobre tory pokonując Norwida Częstochowa, ale musi pójść za ciosem, aby utrzymać cenny fotel wicelidera w dłuższej perspektywie.

Relacja live i wynik na żywo ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - PGE Projekt Warszawa od godz. 14:45 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport