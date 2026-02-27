Siedem osób zatrzymanych. W tle ustawianie meczów piłkarskich

Piłka nożna

Norweska policja poinformowała w piątek o zatrzymaniu siedmiu osób podejrzanych o ustawianie meczów piłkarskich i czerpanie zysków z zakładów bukmacherskich. Według mediów wśród zatrzymanych znajdują się zawodnicy najwyższej klasy rozgrywkowej w Norwegii.

Dłonie osoby zaciśnięte w metalowych kajdankach.
fot. PAP
Siedem osób, w tym piłkarze, zatrzymanych w Norwegii w związku z ustawianiem meczów

Zatrzymań dokonano w środę w Oslo. Jedna osoba została doprowadzona na posiedzenie w sprawie tymczasowego aresztu. Policja przeprowadziła przeszukania pod kilkoma adresami i zabezpieczyła materiał dowodowy. Nie ujawniono tożsamości zatrzymanych ani szczegółów dotyczących klubów czy meczów objętych postępowaniem.

 

"Zatrzymanym postawiono zarzuty poważnej korupcji i oszustwa w związku z ustawianiem meczów piłkarskich" - poinformował w komunikacie prasowym prokurator Sahd Iqbal.

 

To pierwszy tak poważny przypadek podejrzeń o ustawianie meczów w Norwegii od 14 lat. W sprawie z 2012 roku, dotyczącej klubów z niższych lig, w 2017 r. trzech z siedmiu oskarżonych zostało prawomocnie skazanych na kary więzienia, czterech uniewinniono.

PAP
