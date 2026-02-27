To była 13. sekunda! Debiutancki gol Pietuszewskiego w FC Porto

Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski rozpoczęli w podstawowym składzie piątkowy mecz ligowy z Arouca FC. To pierwsza taka sytuacja, od kiedy cała trójka reprezentuje barwy FC Porto.

Po kilku sekundach spotkania tuż przed polem karnym piłkę przejął Victor Froholdt, który wygrał pojedynek z rywalem i zagrał wzdłuż bramki. Tam znalazł się Pietuszewski, który z bliska wpakował futbolówkę do siatki. Pierwotnie wydawało się, że będzie spalony, natomiast po konsultacji z systemem VAR sędzia uznał trafienie.

Tuż po uderzeniu nasz zawodnik z impetem wpadł w słupek i długo nie podnosił się z murawy. Momentalnie ruszył do niego Jan Bednarek, który pomógł mu wrócić do gry. Ostatecznie Pietuszewski pozostał na murawie i mógł świętować debiutanckiego gola dla FC Porto.