Pietuszewski dostał pytanie o powołanie na baraże. Odpowiedział jednym słowem

Reprezentacja Polski już za miesiąc przystąpi do baraży mistrzostw świata 2026. Pierwszym rywalem naszego zespołu będzie Albania. Jeśli uda się awansować do finału, zmierzymy się ze zwycięzcą spotkania między Ukrainą a Szwecją.

ZOBACZ TAKŻE: Zbigniew Boniek powiedział prawdę. "Jeżeli chcemy snuć teorię o sukcesie, to jesteśmy zakłamani"

Od dłuższego czasu trwają spekulacje, czy Oskar Pietuszewski, który po przejściu z Jagiellonii Białystok do FC Porto jest w znakomitej formie, powinien wreszcie otrzymać powołanie do kadry.

- Czy zostaniesz powołany na marcowe zgrupowanie? - zapytał Jan Bednarek we vlogu zamieszczonym na kanale Łączy nas piłka. - Pomidor - odpowiedział bez zastanowienia 17-latek.

A czy chciałby dostać takie powołanie?

- Oczywiście, że tak - oznajmił Pietuszewski. - To jest jedno z marzeń. Będę robił wszystko, żeby to powołanie przyszło. A czy przyjdzie teraz, czy potem, nie ma to znaczenia - przyznał.

- Mam nadzieję, że teraz, będę ciężko pracował, by tak się stało. Ostateczna decyzja należy jednak do trenera - podsumował.

Mecz Polska - Albania odbędzie się w czwartek 26 marca. Finał baraży zostanie rozegrany we wtorek 31 marca.